Cruz Azul mantiene el liderato del Clausura; el italiano Pedro sigue de líder goleador

México, 4 mar (EFE).- El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón, que ganó el martes por 1-2 al Santos Laguna, se ratificó como líder del Clausura del fútbol mexicano, en tanto el italiano Joao Pedro, del San Luis, encabeza a los goleadores, al concluir este miércoles la novena jornada.

Jeremy Márquez y el argentino José Paradela anotaron por los celestes y el argentino Ezequiel Ballaude descontó por Santos Laguna, que mejoró su nivel, aunque se confirmó como el peor equipo del torneo.

Cruz Azul mostró un fútbol práctico y llegó a siete victorias, un empate, una derrota y 22 puntos, uno más que el Toluca, que ganó por 2-3 a los Pumas UNAM.

Los Diablos fueron de menos a más para vencer a Pumas con goles de Jesús Angulo, Diego Barbosa y el portugués Paulinho, quienes mantuvieron al monarca de liga como único invicto. El paraguayo Robert Morales y el colombiano Álvaro Angulo descontaron por el cuadro de casa.

Las Chivas de Guadalajara, que pospusieron para el 18 de marzo su duelo con el León, aparecen en el tercer lugar con 18 unidades, una encima del Pachuca, cuarto de la clasificación, luego de imponerse por 2-1 al Necaxa.

Pachuca ganó con anotaciones de Alexei Domínguez y del marroquí Oussama Idrissi, en tanto por el Necaxa, descontó Javier Ruiz.

Los Pumas van en quinto lugar con 16 puntos con los mismos puntos que Atlas, que superó hoy por 2-1 al Tijuana. Ambos le sacan tres unidades al Monterrey que goleó por 4-0 al Querétaro en el inicio de la era del entrenador argentino Nicolás Sánchez, sustituto del español Domenec Torrent, despedido hace unas horas.

El argentino Luca Orellano, con dos goles, el español Sergio Canales y Jesús Corona anotaron por el Monterrey, que jugó la mitad del encuentro con un jugador de menos por la expulsión de Francisco Venegas.

Este miércoles, en dos resultados inesperados, el Puebla venció por 3-1 al poderoso Tigres UANL y el Juárez derrotó por 1-2 al América en su propia casa.

El uruguayo Emiliano Gómez, el colombiano Édgar Guerra y Carlos Baltazar anotaron por Puebla y Juan Brunetta descontó por los Tigres, con deficiencias en su defensa y un ataque pobre que le costó al equipo bajar al octavo lugar.

América, el equipo más ganador de la liga fue superado por el Juárez con un gol decisivo del brasileño Guilherme Castillo, en el 93. El resultado puso a los azulcremas en el noveno escaño.

En los otros resultados de la novena fecha, el San Luis goleó por 4-1 al Mazatlán y el Pachuca ganó por 2-1 al Necaxa.

El italiano Joao Pedro anotó dos goles para escaparse como líder de los anotadores con nueve dianas y liderar al San Luis, que completó la goleada con una diana del francés Sebastien Salles-Lamonge y un autogol del argentino Lucas Merolla, en tanto el chileno Josué Valle descontó por los visitantes.

Pedro le saca cuatro goles de ventaja al portugués Paulinho, al argentino José Paradela, a Arturo González, del Atlas, y a Armando González, del Guadalajara.

– Partidos de la décima jornada del fútbol mexicano:

06.03: Mazatlán-León y Necaxa-Pumas UNAM.

07.03: Cruz Azul-San Luis, Querétaro-América, Atlas-Guadalajara, Pachuca-Puebla y Tigres UANL-Monterrey.

08.03: Toluca-Juárez y Tijuana-Santos Laguna. EFE

