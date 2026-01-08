Cruz llama a peloteros dominicanos a unirse al equipo que competirá en el Clásico Mundial

Santo Domingo, 8 ene (EFE).- El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, llamó este jueves a los jugadores dominicanos de las Grandes Ligas a ser parte de la historia del deporte nacional y confirmar su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo próximo.

«Este es el momento en que los dominicanos damos un paso al frente por nuestro país, porque con la unidad seremos más fuertes para construir la victoria», expresó el titular del deporte, a través de una divulgada por el departamento de Comunicaciones del ministerio.

Cruz valoró y agradeció a los beisbolistas que ya han confirmado su disposición de vestir la camiseta nacional, destacando su amor, compromiso y lealtad con la República Dominicana.

Entre los estelares peloteros dominicanos de Grandes Ligas que han confirmado su participación se encuentran Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Manny Machado, José Ramírez, Junior Caminero, Gerardo Perdomo, Ketel Marte, Yainer Díaz, entre otros.

El Clásico Mundial de Béisbol, que arriba a su sexta edición, se celebrará en sedes de Japón, Estados Unidos y Puerto Rico, y contará con la participación de selecciones de 20 naciones y territorios.

El exjugador de Grandes Ligas Albert Pujols será el mánager del combinado, cuyo gerente general es Nelson Cruz.EFE

