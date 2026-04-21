Cruz Roja inicia operación para llevar ayuda a zona de Afganistán aislada por el conflicto

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Ginebra, 21 abr (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) inició este martes una operación de entrega de ayuda humanitaria urgente en zonas de la provincia oriental afgana de Nuristán, donde muchas comunidades quedaron sin acceso a necesidades básicas desde el inicio del conflicto con Pakistán.

Según indicó CICR en un comunicado, unas 136.000 personas han quedado sin acceso a servicios esenciales durante más de seis semanas, lo que se intenta paliar con una campaña en la que también participan el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) y la Media Luna Roja Afgana.

Los afectados, principalmente en los distritos de Kamdesh y Barg-e-Matal, «han sufrido graves carencias de alimentos, atención sanitaria y artículos básicos para el hogar debido a la inseguridad y el acceso restringido», indicó la organización.

Las agencias de la ONU y Cruz Roja han mantenido diálogo desde principios de este mes con las partes en conflicto con el fin de que se les garantizara acceso seguro y sin obstáculos a los distritos afectados.

«Llamamos a todas las partes para que sigan apoyando el acceso con seguridad, sin trabas y sostenido a las comunidades vulnerables», destacó la organización, especializada en la atención a víctimas en conflictos armados. EFE

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