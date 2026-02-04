Cuatro detenidos en Francia por supuesto espionaje satelital al servicio de China

4 minutos

París, 4 feb (EFE).- Cuatro personas, entre ellas dos de nacionalidad china, han sido detenidas en el departamento de la Gironda, en el sudoeste de Francia, por supuesto espionaje al servicio de China, informaron este miércoles fuentes de la Fiscalía de París.

«La sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París abrió el 4 de febrero de 2026 una investigación judicial tras descubrir que dos ciudadanos chinos habían entrado en territorio francés con el objetivo de capturar datos satelitales de la red Starlink» y otros «procedentes de entidades de importancia vital, en particular militares», indicó la Fiscalía en un comunicado.

El objetivo era retransmitirlos a China y la operación, por el momento, ha resultado en la detención de cuatro personas en total, que fueron enviadas ante el juez de instrucción para ser imputadas.

Se solicitó, además, la prisión preventiva para dos de ellas.

Esta operación se realizó después de que el 30 de enero pasado la policía recibió un aviso de que dos personas chinas podían estar realizando operaciones de captación satelital desde una vivienda alquilada por Airbnb, «ya que los vecinos habían observado la instalación de una antena parabólica de unos 2 metros de diámetro, lo que coincidía con una desconexión de Internet».

Los dos ocupantes de la vivienda, según la Fiscalía, habían declarado en su solicitud de visado que trabajaban como ingenieros para una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de equipos y sistemas de comunicación inalámbrica, y que ofrecía productos destinados a múltiples sectores, en particular la educación, las comunicaciones móviles y las comunicaciones de onda corta y VHF.

La empresa centra su desarrollo tecnológico, según las pesquisas, en haces inteligentes, reconocimiento de señales y redes satelitales, y colabora con universidades que llevan a cabo proyectos de carácter militar.

Tras el señalamiento se realizó un registro de la vivienda el 31 de enero, en el que se encontró un «sistema de ordenadores conectados a antenas parabólicas que permitían la captación de datos satelitales, que fue incautado para su explotación».

La agencia nacional de frecuencias radioeléctricas, a la que se solicitó su intervención, constató el uso ilegal de frecuencias, el uso no conforme de equipos de radio, la interferencia de frecuencias y la posesión ilegal de dispositivos técnicos de captación de datos informáticos.

El dispositivo instalado en la casa permitía interceptar ilegalmente el flujo descendente de los satélites, en particular los intercambios entre entidades militares de importancia vital.

Además de los dos individuos de la vivienda, los detenidos adicionales son dos personas que se presentaron en el lugar y son sospechosas de haber importado ilegalmente el material.

«En su comercio se encontró una antena Starlink usada y una caja que permitía visualizar la recepción satelital. De sus declaraciones se desprendía que los dos ocupantes de la vivienda estaban tratando de comprender la tecnología Starlink», indicó la Fiscalía.

La investigación contempla, en particular, un posible delito de entrega de información a una potencia extranjera, una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero o con sus agentes, que pueda perjudicar los intereses fundamentales de la nación, castigado con 15 años de reclusión.

A eso se añaden otras posibles infracciones como extracción fraudulenta de datos de un sistema automatizado, cometida en banda organizada, uso no autorizado de frecuencias o instalaciones radioeléctricas y posesión no autorizada de un dispositivo técnico destinado a la captación de datos informáticos, entre otros cargos. EFE

