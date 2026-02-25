Cuatro intoxicados por inhalación de humo en ataque incendiario de colonos en Cisjordania

Jerusalén, 25 feb (EFE).- Cuatro personas tuvieron que ser atendidas por los paramédicos de la Media Luna Roja en Susiya (sur de Cisjordania) tras intoxicarse por inhalación de humo después de que un grupo de colonos israelíes incendiaran viviendas y vehículos de la población palestina de la aldea, informó este cuerpo médico.

«Nuestros equipos trataron cuatro casos de inhalación de humo durante un ataque de colonos y la quema de viviendas en el poblado de Susiya de Masafer Yata, cerca de Hebrón. Recibieron tratamiento en el lugar», recoge el comunicado difundido a última hora del martes por la Media Luna Roja Palestina.

Poco antes de las 21.00 hora local, residentes de la aldea comenzaron a difundir en redes sociales imágenes de las estructuras de la aldea ardiendo.

«Hace poco, se llevó a cabo un ataque coordinado por varios grupos de colonos en la aldea de Susiya, en el sur de las colinas de Hebrón», denunció entonces un comunicado de la ONG defensora de los derechos humanos israelí B’Tselem.

En total, según las redes de activistas presentes en la zona, los colonos incendiaron cuatro casas y un camión.

Una grabación de la cámara de seguridad de una vivienda de la aldea muestra a un grupo de al menos 30 colonos israelíes encapuchados entrando a la aldea, algunos de ellos armados con palos, e incendiando un camión aparcado entre las casas.

El Ejército de Israel, que llegó al lugar una vez las infraestructuras ya estaban calcinadas, emitió un comunicado asegurando que sus soldados acudieron al lugar tras recibir una denuncia «sobre incendios deliberados en propiedad palestina en la zona».

«Las fuerzas buscaron sospechosos en la zona (a apenas un kilómetro de la aldea de Susiya se encuentra un asentamiento ilegal israelí con el mismo nombre) y se abrió una investigación sobre las circunstancias del incidente por la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) y la Policía de Israel», recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas.

El texto indica que no hubo heridos, pese a los registros de la Media Luna Roja de los intoxicados por inhalación de humo.

Las fuerzas armadas dijeron «condenar de forma decisiva» estos incidentes, así como que «seguirán trabajando para asegurar la aplicación de la ley y el orden en la zona».

Sin embargo, los cada vez más frecuentes y agresivos ataques de colonos en Cisjordania ocupada se producen habitualmente con la connivencia del Ejército de Israel que, como en este caso, no ha detenido a nadie por el incidente y en la mayoría de ocasiones abre fuego contra la población palestina para defender a los colonos.

Tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han determinado que la ocupación que Israel mantiene en Cisjordania es ilegal y han llamado al país a sacar a todos sus colonos de este territorio palestino. EFE

