Cuatro muertos al colapsar un edificio residencial en el centro de Marruecos

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Rabat, 21 may (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas este jueves tras el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos, informaron las autoridades locales en un comunicado.

Se trata de un balance provisional, ya que las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, según la misma nota.

El inmueble, compuesto por un bajo y cuatro plantas, se desplomó en el barrio de Al Yarandi, en el distrito de Jnan el Ouarad, en la madrugada de este jueves.

Nada más recibir el aviso, las autoridades locales, junto con efectivos de seguridad y de Protección Civil, se desplazaron al lugar para intervenir en las tareas de rescate, acordonar la zona y desalojar de forma preventiva a los vecinos de las viviendas colindantes.

Los heridos, de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital Universitario de Fez para recibir atención médica, mientras continúan las operaciones para localizar a posibles personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades competentes han abierto una investigación, bajo supervisión de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias y causas del derrumbe.

Fez ha registrado en los últimos años varios derrumbes similares de edificios en barrios populares.

El pasado diciembre, 21 personas murieron tras el colapso de dos inmuebles residenciales en el barrio de Al Massira, un suceso que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía que se saldó con varios detenidos. EFE

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