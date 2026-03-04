Cuatro muertos en el Líbano en medio de ataques entre Hizbulá e Israel

2 minutos

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- Nuevas oleadas de ataques impactaron el Líbano en la madrugada de este miércoles según recoge la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), que cifra en cuatro las víctimas mortales a raíz de unos bombardeos todavía no confirmados por Israel.

Según la ANN, un ataque golpeó la ciudad de Baalbek, en el este del Líbano, y dejó cuatro muertos y seis heridos. La misma agencia también informó de un ataque contra un hotel en Hazmieh, cerca de Beirut, sin informar de víctimas.

El Ejército de Israel, que no ha confirmado haber atacado el Líbano, emitió dos órdenes de evacuación que suelen preceder los bombardeos, pero todos para zonas del sur del país, alejadas de los puntos reportados por la ANN.

«Las actividades de Hizbulá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar en su contra con contundencia», explicó en la orden de evacuación Avichay Adraee, portavoz del Ejército para los medios de comunicación árabes.

Hizbulá, por su parte, atacó durante todo el martes posiciones del norte de Israel, como la base naval de Haifa o un tanque en Metula, además de un ataque contra «un grupo de fuerzas enemigas» en el norte de Kfar Yuval.

Las FDI reportaron haber interceptado la mayoría de los ataques provenientes del Líbano, menos uno que cayó en un área abierta «sin víctimas».

Israel y Hizbulá entraron en un cruce constante de ataques el pasado lunes, cuando el grupo chií atacó por primera vez desde finales de 2024 posiciones israelíes en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, en la operación conjunta entre Estados Unidos y el Estado judío.

Israel respondió con bombardeos contra Beirut y otros puntos del país que han provocado una masiva oleada de desplazados y al menos cuarenta muertos. EFE

int-mrs/jrh