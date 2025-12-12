Cuatro soldados heridos durante un enfrentamiento entre comunidades indígenas de Guatemala

Cuatro soldados guatemaltecos resultaron heridos este jueves en un enfrentamiento armado entre dos comunidades indígenas que mantienen un antiguo conflicto territorial, informó el Ejército.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.

Los soldados resultaron heridos en un cruce de disparos entre «grupos armados» de las comunidades indígenas que hacen presencia en la zona de disputa, donde hay reservas de agua y bosques. Según el Ejército, los militares realizaban «operaciones de seguridad» en la zona en cuestión, cuando quedaron entre el fuego cruzado.

Uno de los soldados fue herido de gravedad y trasladado vía aérea a la capital, señaló el Ejército en un comunicado.

El diferendo persiste pese a que varios gobiernos han impulsado diálogos entre las partes enfrentadas, pero la violencia no cesa.

En diciembre de 2021 se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos con saldo de 13 fallecidos, entre ellos tres niños y un policía.

En el pasado la violencia obligó a declarar incluso el estado de sitio, pero no es el único caso de este tipo en Guatemala, donde varios poblados indígenas están en conflicto por problemas de tierras.

Los indígenas, muchos de los cuales viven en condiciones de extrema pobreza, representan más de 40% de los 18,7 millones de guatemaltecos, según cifras oficiales.

