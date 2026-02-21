Cuba afirma que controló con «determinación» el motín en una cárcel de alta seguridad

La Habana, 20 feb (EFE).- El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba confirmó este viernes que «restableció el orden con racionalidad y determinación» en la cárcel de alta seguridad de Canaleta (centro del país), donde la víspera se registró un motín.

En un escueto comunicado, el Minint aseguró que los hechos -no entró en detalles sobre lo que ocurrió- se produjeron cuando dos presos «junto con otros reclusos» cometieron «una violación grave del reglamento penitenciario».

El Minint, sin embargo, no aclaró si hay reos heridos o fallecidos, como llegaron a alertar el jueves varias oenegés. Se trata de la primera vez que el Gobierno cubano se refiere al motín de Canaleta, ampliamente denunciado la jornada anterior por ONG y activistas. EFE

