Cuba afirma que controló con «determinación» el motín en una cárcel de alta seguridad

2 minutos

La Habana, 20 feb (EFE).- El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba confirmó este viernes que la víspera «restableció el orden con racionalidad y determinación» en la cárcel de alta seguridad de Canaleta (centro del país), donde el jueves se registró un motín.

En un escueto comunicado, el Minint aseguró que los hechos -no entró en detalles sobre lo que ocurrió- se produjeron cuando dos presos «junto con otros reclusos» cometieron «una violación grave del reglamento penitenciario».

El Minint, sin embargo, no aclaró si hay reos heridos o fallecidos, como llegaron a alertar varias oenegés.

Se trata de la primera vez que el Gobierno cubano se refiere al motín de Canaleta, ampliamente denunciado la jornada anterior por ONG y activistas.

En la nota, el Ministerio del Interior alertó de que «sucesos como estos» recibirán «el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva».

Un testimonio de un recluso en este penal facilitado el jueves a EFE aseguró que han llegado a la cárcel refuerzos policiales, que están empleando «balas de goma», «gas pimienta» y violencia física para contener el motín.

Sobre los motivos, el testimonio habla de «hambre» y «malos tratos» en la prisión, así como del descontento con el Gobierno cubano.

La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), con sede en Ciudad de México, ha denunciado en varias ocasiones la situación en este centro penitenciario.

Según los registros de esta organización, desde 2023 han ocurrido al menos 40 eventos «que implican violaciones de derechos humanos» en esa cárcel.

Entre ellos destacan golpizas, el uso de celdas de castigo, traslados violentos, ausencia de agua potable y enfermedades crónicas sin tratamiento.

Este colectivo registró al menos 60 muertes en las cárceles de la isla entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De ellos, 47 estuvieron relacionados con la salud física y mental de las víctimas, y la falta de atención médica oportuna, mientras que otros siete estuvieron ligados a violencia física directa.

Por su parte, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha registrado hasta la fecha 1.207 presos por motivos políticos en Cuba. EFE

jce/jpm/seo