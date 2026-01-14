Cuba celebra la promoción del bailarín Patricio Revé en el Royal Ballet de Londres

2 minutos

La Habana, 14 ene (EFE).- El Ballet Nacional de Cuba (BNC), la principal compañía de ballet de la isla, celebró este miércoles el reciente nombramiento del cubano Patricio Revé como «primer bailarín» del Royal Ballet de Londres para la temporada 2026-2027.

«Este merecido reconocimiento celebra su entrega, talento y trayectoria, que enorgullecen a la escuela cubana de ballet y al legado artístico que compartimos», destacó el BNC en una nota divulgada en redes sociales.

Revé hizo su debut como artista invitado en el Royal en mayo de 2025, en el papel principal del ballet Romeo y Julieta junto a la bailarina Natalia Osipova.

El talento artístico de Revé, graduado en 2015 de las escuelas de ballet cubanas en 2015 y figura principal del BNC, ha recibido elogios y reconocimientos de la crítica internacional en su trayectoria.

Tras su incorporación como figura principal del Queensland Ballet de Australia en 2018, Revé ha cosechado éxitos con sus actuaciones en otras prestigiosas compañías como el Ballet de San Francisco, el ballet del Teatro Colón de Buenos Aires y actualmente en el Royal Ballet londinense.

A finales del pasado diciembre, el joven bailarín isleño compartió escenario en La Habana con la bailarina argentina Marianela Núñez-estrella del Royal Ballet- al encarnar los personajes de Basilio y Kitri en la interpretación de la obra Don Quijote. EFE

