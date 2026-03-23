Cuba está siendo «estrangulada», denuncian los raperos irlandeses Kneecap

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El trío irlandés de rap Kneecap anunció este viernes que se sumó a un convoy internacional de ayuda humanitaria con destino a Cuba, frente al bloqueo energético estadounidense que, según el grupo, estrangula a la isla.

El convoy «Nuestra América», organizado por una coalición de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y personalidades, debe llevar en pocos días a la isla 20 toneladas de ayuda por vía aérea y marítima.

Cargas de medicamentos, agua, alimentos, paneles solares y provisiones ya llegaron a La Habana por avión, mientras que otros deben arribar desde México a bordo de barcos que componen una pequeña flotilla.

En una rueda de prensa en La Habana, sentados junto al exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, los miembros del grupo de rap explicaron que existe una larga tradición de solidaridad entre Irlanda y Cuba.

«Como irlandeses, simplemente no está en nuestra naturaleza mirar lo que ocurre a nivel internacional o en nuestro propio país y quedarnos de brazos cruzados», declaró Mo Chara.

«Vemos que Cuba está siendo estrangulada», continuó el músico junto a sus compañeros del grupo, Moglai Bap y DJ Provai, quien llevaba un pasamontañas con los colores de la bandera irlandesa.

«Es importante que quienes tienen acceso a una tribuna como nosotros, que quizás lleguemos a un cierto número de personas, la utilicen para defender lo que es justo», añadió.

Kneecap acaparó titulares en 2025 cuando Mo Chara fue imputado en virtud de las leyes antiterroristas británicas por exhibir una bandera de Hezbolá, movimiento libanés proiraní, durante un concierto en 2024.

El caso fue posteriormente archivado por la justicia.

Cuba enfrenta una grave crisis económica, agravada por la suspensión en enero del suministro de petróleo procedente de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense.

Washington impone desde entonces un bloqueo petrolero de facto sobre la isla.

Un primer contingente, compuesto por un centenar de europeos, llegó el martes en el marco de su misión humanitaria.

El viernes, unas 140 personas llegaron en avión desde Miami con 2,8 toneladas de ayuda.

«Vamos a llevar suministros, muchos suministros médicos, comida, equipos solares, porque no están recibiendo gasolina, así que no tienen electricidad. Es verdaderamente aterrador», declaró Megan Russell, de 26 años, que trabaja para la ONG pacifista Codepink.

«Es una política cruel e inhumana (…) ante todo queremos decir que nosotros, en Estados Unidos, no apoyamos esta política», dijo desde el aeropuerto de Florida.

Sin embargo, no todos apoyan la iniciativa en Miami.

Phil Ehr llegó hasta el aeropuerto para protestar contra el envío de ayuda. «Me opongo al apoyo al régimen comunista del que trata este llamado convoy. Es un error de criterio, ya que todo lo que llegue a Cuba va a ser absorbido por el gobierno», declaró a la AFP.

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