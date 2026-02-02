Cuba niega albergar bases militares o de inteligencia de potencias extranjeras

La Habana, 1 feb (EFE).- El Gobierno cubano negó este domingo albergar «bases militares o de inteligencia extranjeras», en respuesta a las acusaciones de Estados Unidos que llevaron a Washington a intentar bloquear todo envío de petróleo a la isla.

El comunicado del Ministerio de Exteriores niega que Cuba sea «una amenaza para la seguridad de Estados Unidos», que haya apoyado «actividad hostil» contra ese país o que haya apoyado y financiado organizaciones terroristas o extremistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves pasado una orden ejecutiva que declara que Cuba es un riesgo para la seguridad nacional y prevé aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, lo que en la práctica significa la asfixia energética de la isla. EFE

