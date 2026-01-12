Cuba niega que haya contactos con EE.UU. tras instar Trump a llegar a un acuerdo

La Habana, 12 ene (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que «no existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU.» después de que Trump instase a La Habana a alcanzar «un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

«Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica», escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Agregó que el Gobierno cubano está dispuesto a «sostener un diálogo serio y responsable» con la actual administración «sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia». EFE

