Cuba pospone el Festival del Habano en medio del asedio petrolero de EE.UU.

La Habana, 14 feb (EFE).- Cuba anunció este sábado que pospuso el Festival del Habano sin fecha para una próxima edición, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos que ha agravado la difícil situación energética en los últimos días.

La compañía Habanos S.A., distribuidora de 27 marcas premium, informó en su página web la decisión de postergar la edición de este año prevista del 24 al 27 de febrero y detalló que anunciará una nueva fecha «oportunamente».

El evento se dedica cada año a los puros Premium más famosos del mundo y aporta millones de euros a través de una subasta en la que participan algunos consumidores del reconocido como mejor tabaco del mundo.

El año pasado, el festival celebrado en La Habana registró un récord en la subasta de humidores, ya que el humidor conmemorativo del 15 aniversario de la Línea Behike fue el más caro de la historia con un precio de 4,6 millones de euros.

Los principales humidores de Habanos obtuvieron una recaudación total de 16,41 millones de euros en total para los siete subastados que representaban a cada una de las marcas globales de esta firma: Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann.

Dichos fondos se destinan al sistema de salud pública de Cuba, según el Gobierno.

La pasada edición también generó polémicas por una gran cena en el Capitolio Nacional, en un escenario donde gran parte del país sufría apagones prolongados.

La cancelación del Festival del Habana ocurre en medio del asedio petrolero impulsado por el Gobierno de EE.UU. a la isla, lo cual ha agravado aún más los apagones, el racionamiento de combustible y el cierre o reajuste de muchos servicios básicos.

EE.UU. cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla. EFE

