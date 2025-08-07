Cuba quiere acomodarse entre los cuatro mejores del medallero

2 minutos

Cuba, 7 ago (EFE).- Las autoridades deportivas cubanas no lanzan mensajes conservadores y apuestan por que la delegación isleña se coloque entre las cuatro mejores naciones en los Panamericanos Junior de Asunción.

Entre los 231 deportistas que acudirán a la cita en la capital paraguaya hay tres figuras que destacan y sobre las cuales pesa la expectativa de conseguir preseas doradas.

Uno de ellos es el levantador de pesas Emanuel de la Rosa, quien competirá en la división de los 79 kilogramos.

Su palmarés lo respalda como favorito: triple campeón continental juvenil 13 y tres veces oro en marzo pasado durante el Campeonato Panamericano Juvenil celebrado en La Habana. En esta última competencia consiguió 140 kilogramos en arranque y 170 kilogramos en envión, para un total de 310 kilogramos en el biatlón.

En el deporte femenino, los cubanos apuestan sus fichas con la velocista Yarima García, quien competirá en los 100 metros, 200 metros y el relevo 4x100m.

Su nombre destacó en la escena internacional tras alcanzar el séptimo puesto en el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Cali 2022. Sus mejores marcas personales son 11 segundos y 32 centésimos en los 100 metros, y 23 segundos y 36 centésimos en los 200 metros.

La tercera carta de los insulares es el también atleta Reynaldo Espinosa, especialista en los 100 metros, 200 metros y el relevo 4×100 metros.

Espinosa ya es un medallista de plata en los Panamericanos: lo logró en Santiago 2023 junto a Rogelio Amores, Yaniel Carrero y Shainer Rengifo en el relevo 4×100 metros, con 39 segundos y 68 centésimos solo superados por la cuarteta de Brasil (38.68).

Con una amplia baraja, 19 deportistas más que los 212 que llevó a Cali 2021, los cubanos buscarán mejorar su actuación anterior, cuando se quedaron en el quinto puesto con 70 medallas: 29 de oro, 19 de plata y 22 de bronce. EFE

jce/hbr/gbf