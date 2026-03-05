Cuba reconecta su sistema eléctrico pero los apagones siguen siendo generalizados

La Habana, 5 mar (EFE).- El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba anunció este jueves la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) después de una avería la víspera, pero amplias zonas de la isla siguen sin corriente tras más de 20 horas.

«A las 5.01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, SEN, desde Guantánamo (este) hasta Pinar Del Río (oeste). Continúa la incorporación de unidades de generación», indicó.

Este es un paso definitivo para que vuelva a fluir el suministro eléctrico, pero no lo desencadena automáticamente. La interconexión del sistema es la unificación de la red nacional tras el apagón, pero es preciso que ahora se genere energía y se distribuya.

A este respecto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) explicó que el encendido de varias centrales térmicas ha llevado al sistema a poder generar a primera hora de la mañana 590 megavatios, una cantidad que cubre una fracción de las necesidades del país.

El apagón, además de dejar sin corriente a dos tercios del país -unos seis millones de personas-, provocó una serie de fallos en cadena de otros sistemas. En La Habana no funcionan los teléfonos fijos ni las redes de telefonía móvil ni el suministro de gas para cocinar.

Este apagón masivo se produjo a raíz de la «salida imprevista» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras (oeste) en el mediodía del miércoles y no está directamente relacionada con el asedio petrolero de Estados Unidos, que impide entrar crudo importado a la isla.

Sin embargo, el director del Despacho Nacional de Carga de la UNE, Félix Estrada, afirmó en la televisión estatal que la falta de combustible diésel «complejiza el restablecimiento del SEN».

Esto se debe a que en apagones masivos previos se recurría a los motores de generación que Cuba tiene instalados por todo el país para empezar a generar energía, unos sistemas fáciles de encender y que no precisan electricidad para entrar en marcha (al contrario que las grandes centrales térmicas).

La falta de diésel en el país fruto del bloqueo estadounidense ha limitado enormemente esta opción y obliga a buscar otras vías.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha agravado con las últimas medidas de Washington.

Según el propio Gobierno cubano, la situación se debe, en primer lugar, a las frecuentes averías en las centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, una fuente de energía responsable del 40 % del mix.

La segunda razón era la falta de divisas del Estado para importar combustible (diesel y fueloil) para su sistema de generación distribuida, que aportaba otro 40 % del mix. El Gobierno cubano indicó que desde enero esta fuente está parada por el asedio petrolero estadounidense. EFE

