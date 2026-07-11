Cuba restablece gradual y parcialmente la electricidad tras el nuevo colapso nacional

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La Habana, 11 jul (EFE).- El sistema electroenergético de Cuba se reconecta de manera gradual este sábado, luego del colapso nacional que sufrió la víspera -el segundo en menos de una semana y el cuarto en lo que va de 2026- que dejó a más de nueve millones de cubanos sin suministro eléctrico.

El más reciente informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que se han establecido microsistemas de generación eléctrica en todas las provincias de la isla para garantizar los servicios en centros vitales como los hospitales y el abastecimiento de agua.

Entre sus prioridades señaló la de reincorporar las operaciones de la planta Energás Boca de Jaruco, de la provincia Mayabeque (oeste), para iniciar el proceso de arranque de las centrales termoeléctricas.

En La Habana, donde viven unos dos millones de personas, la restauración del servicio alcanza el 12,6 %, lo que representa a 108.608 clientes del total 787.000 en la ciudad capital, según datos de la compañía estatal Unión Eléctrica, perteneciente al Minem.

De acuerdo con situaciones similares previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo operar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

El Minem ha explicado que la causa de esta desconexión total del SEN, reportada en la tarde de este viernes, fue un fallo en la línea de 220 kilovatios de las ciudades de Santa Clara a Sancti Spíritus (centro), lo que provocó «la división del SEN y la salida de varias unidades térmicas».

Al ocurrir el nuevo apagón masivo, once de las 16 unidades de generación termoeléctrica se habían reportado sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

La caída anterior del Sistema del pasado lunes, la recuperación se alcanzó unas 36 horas después -el miércoles- cuando todas las provincias quedaron conectadas al SEN.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado a partir del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. desde enero, el cual ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En las últimas semanas se han reportados récords de cortes eléctricos, cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectaba a la vez entre el 70 % y 72 % del país en el momento de mayor demanda energética.

En marzo pasado, también se registraron dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El último petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo, y que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética por tan solo dos semanas el pasado abril. EFE

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