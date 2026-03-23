Cuba restablece la red eléctrica en la isla tras su último apagón

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Las autoridades de Cuba restablecieron el domingo el servicio de energía eléctrica nacional, luego del segundo apagón total en menos de una semana, en medio de la escasez de combustible y el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a la isla.

Dos tercios de La Habana ya habían recuperado la electricidad en la tarde, según la empresa eléctrica estatal, un día después de la «desconexión total» anunciada en X por el Ministerio de Energía en un país con casi 10 millones de personas.

«A partir del esfuerzo de nuestros trabajadores eléctricos se logró restablecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)», afirmó en X el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.

Las autoridades advirtieron, sin embargo, que la demanda seguiría superando a la oferta.

El corte de luz generalizado ocurre cuando el gobierno cubano enfrenta presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso en enero un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba y esta semana habló de «tomar» la isla.

Un alto diplomático cubano dijo que las fuerzas armadas del país «se están preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar».

«Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar», dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. «De verdad esperamos que no ocurra», agregó.

Dijo que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Estados Unidos, pero que discutir cambios en su sistema político no estaba sobre la mesa.

– «Cada día es más difícil» –

Cuba ha registrado siete apagones nacionales desde 2024, lo que complica aún más la vida de sus ciudadanos, que temen, entre otras cosas, que se les echen a perder los alimentos en los refrigeradores, en un país inmerso en una crisis económica.

El último apagón se debió a una avería en una unidad generadora de una de las ocho plantas termoeléctricas del país, lo que provocó un efecto dominó en el sistema, según las autoridades.

Los apagones y la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos han generado protestas con cacerolas por la noche.

Desde el 9 de enero no llega petróleo a la isla, lo que ha impactado al sector eléctrico, reducido el transporte público y generado recortes de vuelos de las aerolíneas, un golpe para el sector turístico.

Las averías se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de Cuba, el líder venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

«La verdad cada día es más difícil vivir con esta situación», declaró a la AFP Alina Quiñones, una enfermera de 48 años mientras iba camino al hospital donde trabaja, luego de una noche de muy poco sueño.

No tenía internet ni conexión telefónica, por lo que dijo que le fue imposible comunicarse con familiares en Matanzas, una ciudad al este de La Habana.

Francisco González, de 79 años, comentó que se pasó la noche sin dormir «sentado en un sillón en su casa, esperando a que llegara la luz» en la capital.

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