Cuba tardará unas 96 horas en descargar petrolero ruso para luego comenzar a refinar

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La Habana, 31 mar (EFE). – El descargue del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que atracó con 740.000 barriles de crudo este martes en el puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, se demorará aproximadamente 96 horas, en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla.

La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE.UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, es el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

“Los procesos para remolcar el buque demoran cerca de seis horas y comienzan luego las diferentes etapas logísticas entre ellas las de descargue que tardará aproximadamente otras 96 horas”, explicó el director adjunto de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), Irenaldo Pérez Cardoso.

El directivo de la petrolera puntualizó que a las 14.00 hora local (18:00 GMT) el petrolero ruso estaba en proceso de amarre, y la carga que ha trasladado «generará cierto nivel de productos terminados como gas licuado de petróleo, gasolina, diésel y fuel oil; destinados a satisfacer necesidades básicas».

Pérez Cardoso dijo, además, que «el crudo es de buena calidad y se ajusta a las características del sistema de refinación cubano, donde ya tienen experiencia” en el procesamiento de cargas rusas como estas.

«El gas licuado que se obtenga tendrá como destinos primarios instituciones de servicios vitales como los hospitales», añadió.

En cuanto a los niveles de gasolina que se produzcan, el director adjunto de CUPET aseguró que “aliviarán momentáneamente la tensión que atraviesa el país” y el diésel, que es el combustible más complejo, será destinado a la generación distribuida de energía eléctrica.

También se suministrará combustible a centrales del toda la isla para “reforzar la problemática en el sistema energético del país”, aseveró Pérez.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.

Se prevé que la carga del Anatoli Kolodkin posibilite sostener el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y otras actividades de la economía durante un periodo aproximado de 10 días, señalaron este martes medios locales.

A partir de la refinación de ese volumen, puntualizaron las informaciones oficiales, los primeros productos terminados comenzarían a distribuirse en la segunda quincena de abril próximo.. EFE

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