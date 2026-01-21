Cuba tendrá otro apagón récord con el 62 % del país a la vez sin corriente este miércoles

1 minuto

La Habana, 21 ene (EFE).- Cuba tendrá este miércoles apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea hasta el 62 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, repitiendo la mayor tasa registrada hasta el momento en diciembre pasado.

La isla atraviesa una crítica situación energética desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas del Estado para adquirir petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. EFE

