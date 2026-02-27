Cubano señalado por error en tiroteo de la lancha desmiente acusaciones de La Habana

Roberto Azcorra Consuegra trabajaba en Miami (Florida) cuando le compartieron una noticia que todavía no logra creer: las autoridades cubanas acababan de afirmar que él iba a bordo de la lancha estadounidense implicada el miércoles en un tiroteo con la guardia costera de la isla.

El gobierno cubano reconoció horas después que lo había incluido por error en la lista de los 10 implicados en el incidente, en el que murieron cuatro tripulantes del barco a manos de las fuerzas cubanas.

Pero aseguró que Azcorra Consuegra, que abandonó su país en 2017, es conocido «por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba».

Frente al restaurante Versailles, punto de encuentro de la diáspora cubana en Miami, este activista de 31 años desmintió el jueves por la noche las acusaciones del gobierno de La Habana.

«Es algo muy peligroso eso que hicieron, que pusieron mi nombre y me acusaron de estar en Cuba», dijo a la AFP.

Azcorra Consuegra indicó que conocía a la mayoría de las personas involucradas en el incidente por haber coincidido con ellas en manifestaciones, almuerzos y encuentros entre activistas de Florida contra el gobierno comunista de la isla.

Después de que lo incluyeran entre los implicados, no se fía de lo que pueda pasarles a sus seres queridos en la isla y sospecha que las autoridades cubanas tenían un topo entre los opositores en Miami.

«Una dictadura te cataloga como terrorista y tú tienes familiares ahí», dijo. «Supuestamente hubo un infiltrado aquí, y mandan una lista y por venganza pueden meter a mi familia presa».

La Habana denunció el miércoles que la lancha interceptada transportaba a personas «armadas» que pretendían infiltrarse «con fines terroristas». Días antes, el presidente Miguel Díaz-Canel había advertido sobre supuestos planes de agresión contra Cuba organizados desde Estados Unidos.

Uno de los cuatro muertos en el incidente, Michel Ortega Casanova, quería «ir a combatir» a Cuba y ver «si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba», dijo el jueves a la AFP Wilfredo Beyra, responsable en Tampa (Florida) del Partido Republicano de Cuba, organización opositora a la que pertenecía el fallecido.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación judicial sobre lo ocurrido porque, según él, «el gobierno cubano no es de fiar».

Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

