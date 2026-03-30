Cubanos aguardan arribo de petróleo ruso en medio de bloqueo energético de EEUU

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Los cubanos acogieron este lunes con cautela el inminente arribo de un cargamento de petróleo ruso, en medio del bloqueo energético de Estados Unidos.

El buque Anatoly Kolodkin, sujeto a sanciones estadounidenses y con 730.000 barriles de crudo, es el primer cargamento de petróleo que Cuba recibe desde inicios de enero, cuando la administración de Donald Trump le impuso un bloqueo petrolero de facto que tiene casi paralizada su economía.

La decisión de Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación con Moscú y ofrece un respiro a los cubanos que sufren prolongados apagones diarios, escasez de transporte público e inflación galopante.

«De lo más bien que lo vamos a recibir, no sabes la falta que nos hace a nosotros ese petróleo», declaró a la AFP Rosa Pérez, una jubilada de 74 años que paseaba por la zona de la bahía de Matanzas, 100 km al este de La Habana.

Allí debe atracar el petrolero ruso al amanecer del martes, según el sitio especializado MarineTraffic.

«Ojalá que vinieran muchos más (tanqueros)», añade la mujer, que se dice cansada de lidiar con los apagones y de tener que cocinar con carbón.

Otros cubanos eran menos optimistas. El petróleo ruso «es un alivio, pero no es la solución», dijo el también pensionado Orlando Ocaña, de 76 años.

El jardinero Raúl Pomares, de 56 años, lo consideró «una minucia para lo que necesita este país».

Rusia, que ha criticado a Washington por el bloqueo de combustible a Cuba, su aliado «estratégico» en el Caribe, se congratuló por la próxima llegada del tanquero.

«Rusia considera su deber (…) proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos», declaró en rueda de prensa en Moscú Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa.

Peskov destacó que Moscú y Washington habían estado en contacto con respecto al envío.

– NO hay «cambio» de política –

Trump declaró el domingo que no tenía «ningún problema» con que Rusia enviara petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.

«Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar», dijo Trump a periodistas cuando regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Este lunes, Washington aclaró que el arribo a la isla del Anatoly Kolodkin no supone un cambio en su política de sanciones contra Cuba. «No ha habido un cambio formal en la política de sanciones», explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La crisis energética en Cuba se agudizó en enero, cuando Trump cortó el flujo de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana en la región.

Trump alega que Cuba representa «una amenaza excepcional» para la seguridad nacional por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán.

México informó este lunes que está en conversaciones con empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas.

«Hay varias empresas, no solamente una», afirmó la presidenta izquierdista Clausia Shimbaum durante su rueda de prensa matinal.

– El vital diésel –

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado, que son utilizados para alimentar las ocho centrales termoeléctricas que constituyen la base de su sistema eléctrico.

Pero La Habana depende de las importaciones de diésel y el GLP (gas licuado de petróleo).

Una vez que el crudo del Anatoly Kolodkin llegue a Cuba, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Texas, en Austin.

El cargamento ruso podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12,5 días, según Piñon.

El gobierno tendrá que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas, refirió Piñón.

Cuba ha sufrido siete apagones a nivel nacional desde finales de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

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