Cubanos solicitan a Trump que les permita enviar un barco a la isla con ayuda desde EEUU

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Miami (EE.UU.), 16 mar (EFE).- Exiliados cubanos solicitaron este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, que les permita enviar un barco civil desde Florida con ayuda humanitaria para los opositores dentro de la isla, en respuesta al ‘Convoy Nuestra América’ que llegará el sábado desde México con insumos.

Organizaciones opositoras en Miami anunciaron en una rueda de prensa que mandarán una petición a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, para que haga una excepción a la proclamación presidencial 6867, que desde 1996 restringe el transporte de buques desde Estados Unidos hasta Cuba.

«Le estamos pidiendo a Marco Rubio que apoye al pueblo, que apoye a ese cubano de a pie. Sabemos que Cuba va a ser libre, pero hoy más que nunca necesitamos el apoyo, que se apoye a ese cubano, a ese cubano que está sufriendo en la calle», declaró José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

Las asociaciones, entre las que también están Movimiento Democracia y Cuba-Demanda, anunciaron que el próximo sábado se reunirán en Miami para exigir que Estados Unidos les permita enviar un barco con ayuda humanitaria para los opositores que han protestado en las últimas semanas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en la isla.

Por ello, solicitaron excepción a la proclamación presidencial 6867, que firmó el entonces mandatario Bill Clinton (1993-2001) por el riesgo de un incidente como el de febrero de 1996, cuando las Fuerzas Armadas de La Habana mataron a cuatro pilotos de la organización cubanoestadounidense Hermanos al Rescate.

El abogado Santiago Alpízar, líder de Cuba-Demanda, pidió a los exiliados en EE.UU. unirse a una petición para que el presidente Trump escuche sus solicitudes, mientras que exhortó a sus compatriotas en la isla a protestar en estos momentos en los que perciben una oportunidad para «derrocar al régimen».

«Eso es justamente lo que estamos pidiéndole al pueblo de Cuba, que salga a las calles en forma masiva e incontestable para demostrar al mundo que ellos no están con la dictadura, sino están por la democracia, por la pluralidad y la normalidad en Cuba, una sociedad cívica y civilizada», manifestó.

Este barco de los opositores se anuncia como respuesta al ‘Convoy Nuestra América’, apoyada por México y figuras progresistas como Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca que participó en la flotilla Sumud hacia Gaza y la congresista estadounidense Rashida Tlaib.

Los exiliados denuncian que el ‘Convoy’ partirá de México con el apoyo de Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, por lo que argumentan que los exiliados también tienen derecho a enviar su propia ayuda «sin intervención del régimen». EFE

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