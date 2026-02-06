Cuenta de Trump en Truth Social retira el vídeo en el que los Obama aparecen como simios

2 minutos

Washington, 6 feb (EFE).- La cuenta del presidente estadounidense, Donald Trump, ha eliminado un vídeo en el que aparecían el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama caracterizados como simios, una publicación que ha deparado duras críticas por su contenido racista incluso desde las filas republicanas.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción «The Lion Sleeps Tonight» y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.

Dominio Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que estaban detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos.

El corte racista que se mofa de los Obama se muestra en el último segundo del vídeo compartido por Trump en Truth Social y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea vídeos con inteligencia artificial y memes proTrump.

La eliminación del vídeo es un gesto inusual para Trump, sobre todo después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera horas antes que el enfado generado por el contenido era «indignación fingida».

«Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León», escribió la secretaria de prensa en un comunicado compartido con medios horas antes de que se eliminara el video.

«Por favor, dejen de fingir indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense», añadía el escrito.

Desde la Casa Blanca no se ha ofrecido ninguna explicación sobre la retirada del controvertido vídeo, aunque el diario The New York Times citó una fuente anónima que indicó que el contenido fue publicado en la cuenta de Truth Social de Trump, pero sin su conocimiento.

La publicación generó críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador negro de Carolina del Sur que es considerado un aliado cercano del magnate neoyorquino.

«Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo», escribió Scott en su perfil en X. EFE

asb/fpa