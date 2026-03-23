Cuerpo estima prematuro revisar previsiones y dice que las afiliaciones siguen creciendo

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París, 23 mar (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, consideró este lunes prematuro revisar las previsiones económicas nacionales para este año por la guerra en Oriente Medio, teniendo en cuenta la incertidumbre, y subrayó que en la primera mitad de marzo la afiliación de trabajadores ha seguido creciendo.

En declaraciones a la prensa en París, donde participa en el Foro Económico entre las patronales de Francia y España, Cuerpo explicó que el pasado viernes, tres semanas después del inicio de la contienda, el nivel de afiliaciones a la Seguridad Social española había subido hasta 21,97 millones, «cifras no vistas anteriormente».

«Esperemos que se siga manteniendo y en parte las medidas van también a paliar los efectos», explicó en alusión al plan adoptado por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez el viernes pasado para permitir que los sectores más afectados por la guerra y los consumidores puedan amortiguar el efecto de la escalada de los precios de los hidrocarburos.

Preguntado sobre si se están planteando una revisión a la baja de las previsiones económicas para este año, respondió: «Es pronto todavía para tener una idea del impacto de este conflicto», y añadió que los institutos de coyuntura están elaborando diferentes escenarios que «en gran medida dependen de la duración del conflicto».

Además, puntualizó que a esos escenarios habría que incorporarles el efecto de las medidas del plan anunciado por el Gobierno.

Por eso, concluyó, «vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, cómo se va resolviendo esta incertidumbre y veremos si es necesario y en qué medida actualizar las previsiones tanto de actividad como de precios».

El ministro insistió en que «afortunadamente, en España no solo estamos mejor preparados en términos energéticos, sino también llegamos bien preparados en términos económicos, con unas previsiones de crecimiento para España que están en el doble de la zona euro para este año 2026 y, por lo tanto, tenemos un colchón adicional de cara a poder seguir reflejando buenas cifras de crecimiento y de creación de empleo en este 2026».

Cuerpo confirmó que el Ejecutivo podría plantear un refuerzo del paquete de medidas del viernes, si lo considera necesario, como ya lo adelantó el presidente Sánchez.

Fe en las medidas de apoyo por la guerra

«Estamos tomando una decisión con la definición de este paquete de medidas que está a la altura del efecto que estamos observando para proteger a nuestros ciudadanos y prepararnos también hacia delante. A partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona la situación, siendo flexibles y estando preparados para ampliar esta respuesta, si es que fuera necesario», declaró.

El titular español de Economía repitió que esta semana se someterá a votación el primer decreto, el que contiene esencialmente las reducciones de fiscalidad sobre la energía, para el que dijo que esperan «un apoyo lo más grande, unánime posible en el Congreso».

En cuanto al segundo decreto, sobre la vivienda, reconoció que son «conscientes de que ahora mismo no tiene una mayoría parlamentaria para su aprobación», pero aún así aseguró que van a trabajar las próximas semanas para tratar de sacarlo adelante.

Interrogado sobre la necesidad de reducir la dependencia energética del gas y del petróleo, Cuerpo argumentó que esta crisis pone en evidencia que España ha avanzado en «soberanía energética y en reducir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles».

Para ilustrarlo, señaló que mientras en 2019 en el 75 % de las horas del día el precio de la electricidad lo marcaba el gas, en 2025 gracias al mayor peso de las renovables eso sólo ocurría en el 25 % de las horas y a comienzos de 2026 en el 16 %.

En resumen, concluyó que este choque del petróleo y del gas «está afectando menos al precio de la electricidad en España que en otros países». EFE

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