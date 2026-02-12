¿Culpa de un cártel o del Pentágono? Confusión tras cierre de un aeropuerto en EEUU

El gobierno de Donald Trump aseguró que la incursión por la frontera de un dron de un cártel mexicano obligó al cierre temporal de un aeropuerto en Texas, pero legisladores y reportes de prensa sugirieron que la razón fue el uso inadvertido de un láser antidrones por parte del Pentágono.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó el martes en la noche que el espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, en la frontera sur de Estados Unidos con México, se cerraba por 10 días, por «razones de seguridad», pero levantó la restricción solo horas después del anuncio.

El regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) y el Pentágono «reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel», declaró en X el secretario de Transportes, Sean Duffy.

«La amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región», añadió.

Pero la legisladora demócrata Verónica Escobar, cuya jurisdicción electoral incluye El Paso, cuestionó las explicaciones oficiales, y dijo que esa no fue la versión que recibieron en el Congreso.

-¿Un láser?-

Más tarde surgieron reportes en medios de comunicación locales de que pruebas del gobierno federal con tecnología antidrones, realizadas en una base aérea contigua al Aeropuerto Internacional de El Paso, motivaron la decisión de cerrar toda el área a todos los vuelos civiles.

Citando fuentes gubernamentales, CBS informó que la FAA cerró el espacio aéreo en medio de una disputa sobre si era seguro probar esa tecnología tan cerca del aeropuerto.

La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) reportó que el Departamento de Defensa desplegó la tecnología antes de que la FAA pudiera completar una evaluación de seguridad, lo que provocó el cierre repentino.

The Wall Street Journal, que junto con CBS y CNN informaron que el dispositivo es un tipo de láser, señaló que el Pentágono utilizó recientemente la tecnología para derribar lo que creía que era un dron en la zona. Sin embargo, resultó ser un globo de fiesta, dijeron fuentes al diario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía «ninguna información» sobre el uso de drones en la frontera.

Sheinbaum reiteró que hay «comunicación constante» entre ambos gobiernos.

La legislación actual le permite a las fuerzas armadas «actuar de manera imprudente en el espacio aéreo público», dijeron los congresistas, Rick Larsen y André Carson, sin dar más detalles.

-Algo «no cuadra»-

«La información proveniente de la administración no cuadra y no coincide con la que pude recopilar durante la noche y esta mañana», dijo la legisladora Escobar a periodistas.

Otros opositores, miembros del comité de Transportes de la Cámara de Representantes, sugirieron que el Pentágono podría haber sido responsable de la situación.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el cierre a la FAA, que al anunciar la medida señaló que «ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas» cubiertas por las restricciones y advirtió sobre el uso potencial de «fuerza letal».

La administración de Trump insiste en que está en guerra contra los «narcoterroristas», llevando a cabo ataques letales contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, mientras que el presidente estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que planea ampliar esos ataques a territorio continental.

La presidenta Sheinbaum se opone a la intervención militar estadounidense en su país y hasta ahora ha logrado mantener un delicado equilibrio diplomático con Trump.

Ha intensificado la extradición de líderes de cárteles a Estados Unidos y reforzado la cooperación fronteriza en medio de amenazas arancelarias por parte de Trump, para quien frenar la migración irregular desde México fue una promesa clave de campaña.

– «Decisión innecesaria» –

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

«Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso», criticó el alcalde de esa ciudad, Renard Johnson, en rueda de prensa.

El alcalde aseguró que no hubo coordinación con las autoridades locales, y que ese tipo de decisión «no había ocurrido desde el 11 de septiembre» de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en Estados Unidos.

El aeropuerto de El Paso recibió 3,49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025.

La FAA avisó el 16 de enero de «actividad militar» en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución. El aviso abarcaba un período de 60 días.

