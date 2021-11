Bolsonaro se convierte en Macbeth en escenario de Zúrich

Este contenido fue publicado el 04 noviembre 2021 - 09:00

La obra Before the Sky Falls (Antes de que caiga el cielo), de la dramaturga brasileña Christiane Jatahy, envía un mensaje inequívoco sobre el papel que juegan los países ricos, especialmente Suiza, en la destrucción de la Amazonia, y lanza un clamoroso llamado para que se ejerza presión internacional sobre el gobierno de Jair Bolsonaro.

Fue una coincidencia fatídica. La nueva producción de Christiane Jatahy se estrenó en el Teatro Schauspielhaus de Zúrich justo el mismo día en que el Senado Federal de Brasil aprobó el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la COVID. El mismo analiza el comportamiento del presidente Jair Bolsonaro durante la pandemia, y solicita la condena de decenas de miembros de la administración brasilera. El propio mandatario es acusado de nueve delitos, incluyendo crímenes de lesa humanidad.



En el escenario del teatro, cinco hombres blancos, vestidos con traje y corbata, celebran con abundantes cantidades de alcohol un contrato de 3 000 millones de dólares insinuando un acuerdo comercial indefinido que podría estar relacionado con la tala de árboles, la extracción de oro o la agroindustria.

Shakespeare en la selva

El texto de la obra se basa en una adaptación de Macbeth de Shakespeare intercalado con extractos del libro de Davi Kopenawa "La caída del cielo". El líder indígena Yanomami, quien también estuvo presente en el estreno, participó de un amplio programa para dar a conocer la situación de los pueblos indígenas de Brasil ante instituciones europeas y las Naciones Unidas en Ginebra.

Jatahy integró en su obra declaraciones púbicas de Bolsonaro, incluyendo frases expresadas en una reunión ministerialEnlace externo de 2020 que tuvo difusión en los medios sociales. “No es una teoría de la conspiración, sino que se trata de hechos, incluido un video de una reunión del gabinete de Gobierno en el cual el ministro del Medio Ambiente (Ricardo Salles, un conocido “enemigo” de las selvas y de las poblaciones indígenas) propone al presidente aprovechar que la atención pública estaba centrada en la pandemia para promover la destrucción de la selva” explica la realizadora.

La directora artística señala que su obra es un manifiesto, un grito de auxilio lanzado a la comunidad internacional, para llamar la atención sobre la catástrofe general que vive Brasil. “Siempre mi trabajo fue político, pero después de la destitución de la expresidenta Dilma Roussef en 2016, la denuncia se convirtió en una necesidad” señala Jatahy. "Es evidente que el aspecto político nos afecta como ciudadanos, ya que compromete seriamente nuestro futuro y no solo en Brasil. La destrucción de la Amazonia es un problema mundial”, subraya.

Indiferencia internacional

Es sorprendente que en el contexto de la COP26 de Glasgow no haubiera ningún tipo de presión internacional significativa sobre el Gobierno de Bolsonaro. Durante su gestión, se han producido niveles récords de destrucción de la selva. Con su acción, desafía casi cotidianamente, desde el mismo día de su elección, al Código Penal y a la Constitución. Son probadas las relaciones de su familia con el crimen organizado, con las milicias y los esquemas de corrupción. "Sin embargo, Bolsonaro, es solo el títere. Lo que hay que cambiar es todo el sistema", enfatiza Jatahy a SWI swissinfo.ch horas antes del estreno de su obra en Zúrich. De hecho, Bolsonaro opera de manera similar a la de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos: desvía la atención pública mientras los hilos son movidos entre bastidores por diversos grupos de interés que conforman su base de apoyo.

Todo esto en un ya frágil ambiente democrático. Desde la destitución de Roussef, entre 6 200 y 13 500 oficiales militares, tanto en actividad como en la reserva, ocuparon cargos civiles en el Gobierno Federal y en empresas estatales (los números varían según las fuentes). Quince de los diecisiete generales Enlace externo que integran el Alto Comando del Ejército ocupan cargos de gran importancia en la administración.

Mientras tanto, el “títere” hace todo lo que prometió durante su campaña presidencial: diluye los derechos de los trabajadores y los jubilados, desmantela todas las instituciones culturales y artísticas federales, desprecia a las minorías, anula los controles sobre la portación de armas y desmantela las escasas agencias dedicadas al control y la protección del medio ambiente. Además, convierte las tierras públicas y las reservas en presas fáciles para los empresarios de la madera, del oro y los invasores de tierras.



"Es importante tener conciencia de que la presión internacional es en estos momentos la única esperanza para revertir esta dinámica destructiva que estamos viviendo en Brasil en numerosos aspectos, especialmente en la Amazonia, aunque no solo ahí", afirma. "Hay muchos implicados dentro del país en la tala y la minería ilegales, pero esta cadena va mucho más allá de las fronteras.

Eso explica, sin duda, que la reacción internacional sea tan tibia. El oro extraído ilegalmente, por ejemplo, se exporta y se "limpia" en el mundo rico, sobre todo en Suiza", recuerda Jatahy.

Censura sin censores

Las artes y la cultura forman parte de los principales objetivos de las políticas de Bolsonaro. Estructuró su campaña y su discurso populista sobre la base de intensificar las llamadas "guerras culturales", apostando a la radicalización. "No solo arde el bosque, sino también nuestras instituciones culturales y la memoria del país. Y quiero decir, literalmente, que arde. Desde su elección, dos importantes instituciones culturales, el Museo Nacional y la Cinemateca Brasileña, han sido destruidas por el fuego", señala Jatahy.

En este contexto, junto con las pandemias, el mundo artístico se enfrenta a un reto existencial apenas comparable al vivido durante la última dictadura militar (1964-85). "Ya no hay necesidad de censura", dice. "Simplemente desmantelan los mecanismos que sostienen la creación artística y cortan todo el financiamiento".

Volvemos al escenario de Zúrich. La conexión entre Macbeth y Bolsonaro puede parecer un poco rebuscada, pero una profecía en el cuarto acto de la obra de Shakespeare, que se repite a menudo en Before the Sky Falls, tiene un aire ominoso:

"Macbeth nunca podrá ser vencido,

hasta que el bosque de Birman a Dunsinane se haya levantado,

lanzándose contra él”.

En otras palabras: el tirano nunca será vencido hasta que la naturaleza marche contra él. Macbeth, por su parte, le quita importancia: "Eso nunca ocurrirá", dice. Bolsonaro también desafió a su destino, diciendo que solo dejará su presidencia "muerto, preso o victorioso"; una frase muy shakespeariana para alguien que se enorgullece de su analfabetismo y que seguramente nunca ha leído nada de Shakespeare.

Christiane Jatahy. © Estella Valente

Nacida en Río de Janeiro, Christiane Jatahy se desempeña como artista asociada en el Odéon-Théâtre de l'Europe (París), en el Schauspielhaus Zürich, en el Arts Emerson Boston (EE.UU.) y en el Piccolo Teatro de Milano (Italia). Before the Sky Falls es la segunda parte de su Trilogía del Terror. La primera, Entre chien et loup (Entre perro y lobo, basada en Dogville de Lars von Triers) trata de los mecanismos del fascismo. La tercera parte, After the Silence (Después del silencio), producida en Río de Janeiro, explora los temas de la esclavitud y sus consecuencias en el racismo estructural.

