Curazao, Colombia y Panamá ganan en el debut del béisbol en los Suramericanos juveniles

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Ciudad de Panamá, 20 abr (EFE).- Curazao, Colombia y Panamá ganaron este lunes los primeros partidos del torneo de béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se disputan en el país centroamericano hasta el próximo sábado.

Curazao fue el primero en triunfar en la jornada inaugural al imponerse por 7-2 a Argentina, ya que los caribeños conectaron siete imparables con figuras ofensivas claves como Jean Mansour Nasir, con dos hits en dos turnos, y a Rolando José Chirino, quien bateó de 3-2.

El buen desempeño de Curazao fue de la mano del lanzador Alexandere Doran Shadrak porque trabajó dos entradas, permitió un imparable, concedió una carrera y ponchó a tres rivales, mientras que Argentina solo ligó dos hits con Ignacio Emanuel Figueroa como estrella gracias a una carrera impulsada pese a que cargó con la derrota al ser el lanzador final.

En el segundo partido, Colombia remontó para vencer por 11-5 a Brasil, pues los colombianos conectaron 12 imparables y tuvieron en Luis Eduardo Garrido a su mejor bateador, al irse de 3-3, con dos anotadas y tres impulsadas.

Por parte de Brasil sobresalieron Gael Yi Machado, de 4-3 con una anotada, y Matheus Cunha Gongora, de 3-2 con una anotada y una impulsada. Así, mientras el colombiano Henry Alexander Cabarcas gozó la victoria, el brasileño Vitor Sekuguchi se marchó con la derrota.

En el cierre de la jornada, Panamá derrotó por abultamiento de carreras en cinco entradas por 13-2 a Perú principalmente gracias al relevista Eddie Miller, quien lanzó tres episodios sin permitir imparables y ponchó a dos para que el peruano Akira Arakawa, que trabajó una entrada y un tercio, con cuatro carreras permitidas, se marchara con la derrota.

Panamá conectó ocho imparables y tuvo como figura a Jonathan Ramos, de 3-2 con tres anotadas. Por Perú destacó Leandro Shirakawa, de 3-1 con una carrera impulsada.

La segunda jornada se disputará este martes con los encuentros Brasil-Curazao, Colombia-Perú y Panamá-Argentina. EFE

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