Díaz aboga por unir esfuerzos en España y Portugal contra el auge de la extrema derecha

1 minuto

Lisboa, 6 dic (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, abogó este sábado por «tejer alianzas democráticas» en España y Portugal, así como en el resto de Europa, ante el auge de la extrema derecha.

«Como saben ustedes, las alianzas y las fortalezas de la extrema derecha son fuertes, se llamen Vox, se llamen Chega, se llamen (Donald) Trump, se llamen (Benjamin) Netanyahu, se llamen (Viktor) Orban, se llamen como se llamen», explicó Díaz a la prensa en Lisboa, donde participó en una acción en la calle en el marco del Congreso de los Verdes Europeos.

En esta línea, criticó que las fuerzas conservadoras tradicionales estén copiando las propuestas y las agendas públicas de Chega y Vox en la península Ibérica, lo que consideró como un «desastre» para la democracia.

Frente a eso, hizo un llamamiento a «tejer alianzas democráticas» en un momento en que Europa «sigue estando en una operación sándwich entre China y Washington sin tener perfil propio».

«Europa tiene que despertar. Necesitamos más Europa que nunca, pero necesitamos una Europa que sea social», añadió.

Díaz viajó a la capital lusa acompañada del portavoz de Sumar y ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, quien dijo que «los progresistas» necesitan «sumar esfuerzos» en Europa y afirmó que los verdes europeos «representan hoy una esperanza imprescindible» para construir una Europa democrática, con retos urgentes como «el retroceso del pacto verde europeo a nivel comunitario». EFE

