Díaz-Canel: Cuba “no renuncia a su derecho soberano de recibir suministros de petróleo”

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La Habana, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Cuba afirmó este viernes que la isla “no ha renunciado al derecho soberano de recibir suministros de petróleo”, en un contexto de grave crisis energética y bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. desde enero, que ha elevado los cortes eléctricos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en una comparecencia que “el país trabaja en condiciones muy adversas” y esto “tienen un impacto inmensurable en la vida de los cubanos”, que enfrentan apagones prolongados y una paralización casi completa de la economía.

Díaz-Canel aseveró que “hace tres meses» que «la isla no recibe combustible” y “se agotan el fueloil y el diésel por el que sale un número considerable de megavatios (MW), sobre todo para el horario pico y el horario por la noche”.

El presidente explicó que el país caribeño genera “energía eléctrica en el horario diurno con crudo nacional, fuentes renovables y el uso del gas acompañante; mientras en la noche solo lo hacen las termoeléctricas y (las dos centrales de gas de) Energas”.

“Estamos en medio de toda esta madeja de adversidad», dijo, y puntualizó que se trabaja en la explotación de nuevos pozos para “incrementar la producción de petróleo nacional y gas acompañante”.

“Con el incremento del crudo nacional tendremos más capacidad de explotación de nuestras termoeléctricas, añadió.

Pero Cuba apenas produce un tercio de los alrededor de 110.000 barriles de petróleo diarios que precisa. Se puso en marcha en 2025 un gran proyecto para levantar en toda la isla un centenar de parques solares con una capacidad instalada total de 2.000 MW, de los cuales ya han iniciado operaciones la mitad.

Estados Unidos establece un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortó los suministros del petróleo venezolano. Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

Las consecuencias son más apagones, falta de combustible en las gasolineras y crecientes problemas en múltiples sectores por la transversalidad del factor energía.

La situación paralizó casi por completo la economía, que se encontraba ya en una grave crisis. Los apagones han disparado el malestar social y son el detonante de las principales protestas de los últimos años.

Ante esta situación, el Gobierno cubano puso en marcha un durísimo plan de emergencia que ha dejado la sanidad y el transporte en servicios mínimos, acabado con las clases presenciales en la universidad, instaurado el teletrabajo y los horarios restringidos en las oficinas estatales y racionado severamente el combustible. EFE

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