Díaz critica a Amazon por usar la IA para extraer y vigilar datos sin consentimiento

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, denunció este martes en Los Ángeles el modelo empresarial de Amazon, que emplea la inteligencia artificial (IA) «para un modelo que es puramente extractivo a través de los datos y una vigilancia que no es consentida».

Díaz considera que Silicon Valley, epicentro de la innovación tecnológica ubicada en el estado de California (EE.UU.), ha vivido un «enorme retroceso» en lo que respecta a su origen, «en el que lo que pretendían era mejorar la productividad, utilizar la inteligencia artificial para vivir mejor».

Junto a la Administración estadounidense presidida por Donald Trump, Silicon Valley busca ahora «la desregulación en el mundo a favor de las big tech (gigantes tecnológicos) norteamericanas, cosa que no lo vamos a consentir ni en mi país ni en Europa», aseveró Díaz en el marco de una visita al estado de California para impulsar nuevas formas de trabajo en la era de la IA.

«El uso de la inteligencia artificial norteamericana y de la producción tech norteamericana lo que está haciendo es establecer puras razones desiguales en términos de competencia con las empresas españolas y con las empresas europeas. Por tanto, claro que no lo vamos a permitir», sentenció. EFE

