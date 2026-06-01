Dúrov (Telegram) acusa a UE de usar protección infantil para controlar discurso político

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Copenhague, 1 jun (EFE).- El fundador de la red de mensajería Telegram, Pável Dúrov, acusó este lunes a la Unión Europea (UE) y a varios países occidentales de usar como pretexto la protección a los menores en el acceso a las redes sociales para intentar controlar el discurso político frente a la influencia de las grandes plataformas.

«Lo que más me molesta hoy es que algunos de los trucos que han sido usados por regímenes autoritarios en lugares como Rusia, China o Irán, ahora están siendo usados en algunos países occidentales», dijo Dúrov durante su intervención el Foro de la Libertad de Oslo.

Dúrov denunció que «miles de personas» son arrestadas y encausadas cada año en Alemania o en el Reino Unido por comentarios «políticamente incorrectos» en redes sociales o por insultar a políticos.

El fundador de Telegram señaló que Rusia ya impulsó una medida similar hace una década, prohibiendo esa red de mensajería al negarse a cumplir con sus demandas de entregar datos de los usuarios, y que a pesar de ello, el 95 % de los jóvenes rusos la sigue usando con redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés).

«El problema es que, una vez que forzamos a los adolescentes y niños a usar VPN, todo tipo de contenido desagradable e ilegal queda desbloqueado para ellos (…), así que acaban estando en un mayor peligro del que están ahora», afirmó.

El recurso al argumento de la protección a la infancia hace que la gente esté dispuesta a renunciar a todo, por miedo al futuro de sus descendientes, advirtió Dúrov, que tiene la nacionalidad rusa y francesa, entre otras.

«La misma justificación está siendo usada por la Comisión Europea (CE) para impulsar un conjunto de leyes de vigilancia, el llamado chat control, desde hace cinco años», manifestó.

Quien fundó en su momento también la red social VK,el Facebook ruso, aseguró que «el futuro puede ser más oscuro que la Unión Soviética de los años 80» e instó a no dejar que se hunda «el barco de la libertad» en Occidente.

El Foro de la Libertad de Oslo es organizado de forma anual desde 2009 por Human Rights Foundation, con sede en Nueva York y presidida por el millonario venezolano afincado en Estados Unidos Thor Halvorssen. EFE

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