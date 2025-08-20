The Swiss voice in the world since 1935

Daddy Yankee volverá a la industria musical como DY en la Semana Billboard en Miami

Miami, 20 ago (EFE).- Daddy Yankee, quien ahora se hace llamar DY, volverá de forma oficial a la industria musical en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que será del 20 al 24 de octubre en Miami Beach.

Billboard informó este miércoles que, por primera vez desde que anunció su retiro de los escenarios en 2022, DY participará en el panel ‘El Poder de la Reinvención’, una sesión «íntima y reveladora» en la que «reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo».

El regreso del ‘Rey del reguetón’ «marca otro capítulo trascendental en la historia”, expresó Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard en un comunicado.

“Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual”, declaró la ejecutiva.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, anunció en 2022 su retiro de los escenarios tras más de 30 años de carrera, con un último concierto en diciembre de 2023, después del que se dedicó a tocar música cristiana.

Pero en julio pasado anunció un nuevo sencillo, ‘Sonríele’, además de cambiarse su nombre artístico a DY para evitar darle regalías a su exesposa, de quien se divorció en febrero tras casi treinta años de matrimonio y dos hijos en común.

Por ello, Billboard enfatizó que el anuncio llega tras la revelación oficial del regreso de DY, «marcando el inicio de una nueva era definida por la reinvención, la narrativa y una ambición global».

La Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria de la música en español, será en octubre en el teatro Fillmore Miami Beach, la ciudad donde se gestó la internacionalización de artistas latinos hace más de tres décadas.

Al evento asistirán también cantantes como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Ozuna y Venesti. EFE

