Dalmau reconoce su derrota en las elecciones de Puerto Rico y pide aceptar el resultado

San Juan, 8 nov (EFE).- El independentista Juan Dalmau, que quedó en segundo lugar en las elecciones a la Gobernación de Puerto Rico, reconoció este viernes su derrota y pidió a sus simpatizantes «aceptar el resultado», afirmado que «los grandes cambios a veces no llegan a la velocidad» esperada.

Este reconocimiento explícito era necesario debido a que en los últimos días se han sucedido en redes sociales denuncias de supuesto fraude electoral y se han producido también algunas manifestaciones que ponían en duda la victoria de Jenniffer González frente a Dalmau.

«Luego de culminar el evento electoral y conceder el espacio necesario en el proceso, podemos concluir que la pluralidad de votos favorecen la candidatura de Jenniffer González para la Gobernación de Puerto Rico», señaló Dalmau, candidato de la Alianza de País, en un comunicado.

Según los resultados parciales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), González logró en los comicios del pasado martes el 39,47 % de los votos y Dalmau el 32,69 %.

Dalmau deseó a González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), que «cumpla cabalmente su deber de tratar con justicia, respeto y sensibilidad a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, sin importar afiliaciones partidistas».

«Igualmente ha quedado claro que, una mayoría de los electores puertorriqueños votaron, de un modo u otro, por un cambio. Hemos escrito una nueva página en nuestra historia y somos la fuerza de mayor empuje y crecimiento del país», subrayó el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

«Avanzamos más de lo que muchos esperaban. Los grandes cambios, sin embargo, a veces no llegan a la velocidad que quisiéramos. Comprendo cómo te sientes y que el resultado no haya sido lo que hubiésemos querido. Pero te aseguro que la lucha ha valido la pena y tu voto no fue en vano», agregó.

Aunque no ganó las elecciones, Dalmau hizo historia al quedar en segundo lugar en la contienda por el cargo de gobernador, que desde hace décadas han ocupado el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD).

El PNP se hizo en las elecciones, además, con el control de la Legislatura, mientras que el PPD, pese a su debacle en la Gobernación, logró una mayoría de alcaldías y el puesto de comisionado residente en Washington. EFE

