Dani Fernández: “México es mi ilusión personal, no quiero romperla o tener grandes éxitos”

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David Álvarez

Ciudad de México, 28 mar (EFE).- Hace siete años el cantante español Dani Fernández viajó a México, compró una guitarra vieja y compuso ‘Oaxaca’, un tema que le recuerda a sus dos amores: su esposa, Yarea, y su hija, Belice, y también al sur del país, esa tierra en la que no busca éxitos, solo las experiencias, como la que ofrecerá en el Lunario de la capital mexicana.

“Venir a México es más una ilusión personal que un objetivo. No quiero venir a romperla ni a tener grandes éxitos, sino a vivir la experiencia, conocer el país y disfrutar de su gente”, explica el artista, de 34 años, en una charla con EFE con motivo de su próximo y único concierto fuera de su país natal, que se celebrará el 21 de mayo.

Fernández tejió un vínculo especial con México desde 2015, cuando todavía era integrante de la banda de pop española Auryn, y visitó por primera vez Ciudad de México para también promocionar un concierto en el Auditorio Nacional, uno de los recintos musicales más importantes del país.

Desde entonces, el compositor ha regresado en varias ocasiones a suelo mexicano para ganarse a su público, una tarea que “no es tan fácil cómo la gente piensa”.

“Se da por hecho que -cuando te va bien en tu país- tienes que gustar en otros lugares donde se habla el mismo idioma, pero la realidad es que no es tan sencillo. Hay que conectar con el público mexicano, y esa conexión no se puede forzar, te la tienes que trabajar”, defiende.

Para poder llegar a este éxito, el cantante, conocido por temas como ‘Bailemos’ o ‘Me has invitado a bailar’, ha tenido que reinventarse en numerosas ocasiones, pasar de ser un miembro más de una ‘boy band’ juvenil a cantautor de pop rock, aunque siempre manteniendo la calma, “sin tener ninguna prisa”.

“Reinventarme ha sido lo más difícil. Entiendo que desde fuera parezca fácil porque ha sido algo natural, pero en realidad ha sido un proceso largo de creer en mí poco a poco”, confiesa a EFE.

Este recorrido en su carrera fue plasmado en el documental ‘Dani Fernández. Todo cambia’, un recorrido a lo largo de su vida desde que con 14 años representó a España en Eurovisión Junior hasta que ganó el premio Ondas en 2022 al Fenómeno Musical del Año.

Pausa necesaria

En 2025, su amiga y colaboradora en el tema ‘¿Y si lo hacemos?’, Valeria Castro, decidió tomarse un descanso indefinido en su carrera, debido a problemas de salud mental causados por el agotamiento de la presión mediática y sus compromisos profesionales, un gesto que impactó a Fernández y le hizo ver que él también necesitaba tomarse una pausa.

“Si no vives, si no descansas llega un momento en el que no tienes nada que contar. Necesitas estar bien contigo mismo, sino es imposible subir a un escenario y transmitir felicidad, la gente lo nota”, expresa, tras esa pausa que decidió tomar en noviembre del año pasado, luego de anunciar ‘La Insurrección Tour’.

Por ello, el artista, nacido en Alcázar de San Juan, se rodea de un equipo que cuide su salud mental y entienda lo importante que es descansar, luego de atravesar “mucho ritmo, viajes y exigencia”.

Con una honestidad y humildad rapante, Fernández admite que ni se siente ni quiere ser una estrella, solo busca seguir siendo él mismo, sentirse “orgulloso” y dejar a un lado los números y el dinero para “crear y vivir”.

“Si lo siguiente que haga no me representa o no lo siento de verdad, prefiero esperar, aunque tenga que volver dentro de tres o cuatro años”, revela minutos antes de concluir la entrevista y disponerse a firmar un autógrafo para una de sus miles de aficionadas que esperan con emoción su gira: ‘La Insurrección’, que comenzó este mes de marzo en España. EFE

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