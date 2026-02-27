Dani Martín: «En la industria musical hay mucha más libertad artística de lo que creemos»

3 minutos

Diego Estrada Suárez

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- Con la resaca de una gira por toda España que ha sido una «celebración», Dani Martín aterriza en México para seguir festejando con el público sus 25 años en los escenarios, al pie del cañón de una industria en la que hay una libertad creativa y artística «mucho más de lo que nos creemos».

«Ni la industria sabe cómo cambia la industria (…) A ti te pone una persona el disco nuevo de Rosalía y tú no sabes que ese disco va a generar lo que ha generado. Creo que hay una libertad creativa y una libertad artística mucho más de lo que nos creemos», dice Martín en una entrevista con EFE en Ciudad de México, donde actuará este viernes en su gira ’25 p*t*s años’.

El exvocalista del Canto del Loco viene de hacer diez noches en Madrid con todas las entradas vendidas, pero el «verdadero regalo» para él es poder celebrar con su público esa cuarta parte de siglo como cantante, algo que «jamás» se hubiera imaginando si reflexiona cómo se está desarrollando todo.

«Es un regalo que vengamos a celebrar 25 años de canciones, que son las verdaderas protagonistas del proyecto. Jamás me hubiera imaginado que después de 25 años todo fuera como está yendo. Es como a mí me apetece, como yo quiero, sin seguir modas, sin tener que hacer duetos», afirma.

Ahora se encuentra en México, al que reconoce el «amor a sus autores y a los que culturalmente han dejado un poso» para el país, en el que ya actúo en sus inicios con el Canto del Loco tras su éxito en España.

El tiempo pasa, pero para él habrá cosas que nunca cambiarán: «Seguimos idealizando, como idealizaba con 17 años, seguimos siendo inmaduros como lo era Peter Pan, seguimos queriendo tener un amor ideal, seguimos siendo seres humanos», apunta.

Ve como algo «abrumador» que después de tanto tiempo la gente siga escuchando sus canciones, que les transportan «a lugares donde fueron felices, donde recordarán a sus amigos, a sus amores de la adolescencia y de la juventud».

«La mejor campaña de marketing es ser quien realmente eres»

Dani Martín (San Sebastián de los Reyes, Madrid, 1977) reconoce que todavía se «sorprende» por el cariño y el apoyo recibido en esta última gira, algo que achaca a su «exigencia, trabajo, respeto y tesón».

«Yo creo que la mejor campaña de marketing es ser quien realmente eres, no copiar nada, no imitar a nadie. La industria la hace el creador. Luego hay otro tipo de industria que va al resultado o a lo que está funcionando», señala.

«El público es muy inteligente y el público sabe cuando tú le estás cantando de verdad o de no. Y a lo mejor lo que estás haciendo es una mierda, pero es una mierda hecha de verdad y con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha entraña. Y para mí esa es la industria en la que yo creo», añade.

No obstante, a pesar del estado de felicidad en el que se encuentra, es consciente de que cuando acabe esta gira tendrá que parar, porque necesita «equilibrar la balanza» tras la «resaca emocional» que le deja un show como éste.

«Aparte de tener la autoestima en mi trabajo y en el aplauso, también la tengo en mi equipo de fútbol los sábados, en las barbacoas y en las comidas con mis padres. (…) Todo eso hace que la balanza se equilibre y que esa resaca emocional de esas diez noches llenas de aplausos no te hagan estar respirando constantemente que te den pomada todo el rato», declara Martín. EFE

des/csr/cpy

(foto)(video)