Danny Ortiz asegura que el cambio de horario y la poca altitud afectó a Puerto Rico

2 minutos

Mexicali (México), 5 feb (EFE).- Danny Ortiz, jardinero de los Indios de Mayagüez, campeones puertorriqueños, aseguró este miércoles que el cambio de horario y la poca altitud en Mexicali afectó a su equipo en el inicio de la Serie del Caribe de béisbol.

«Ya hemos cogido ritmo y nos hemos adaptado a la hora. También ya sabemos qué tenemos para ejecutar en este parque donde la pelota no vuela. Debemos de buscar líneas y no batazos largos, porque aquí los palos largos son out seguro», explicó a EFE el expelotero de los Pirates de Pittsburgh.

Mexicali, ciudad mexicana frontera con Estados Unidos, tiene un huso horario de cuatro horas menos que Mayagüez y una altitud de unos ocho metros sobre el nivel del mar.

«No es excusa, pero los primeros días nos costó adaptarnos al cambio de horario. También es complicado batear aquí, nos hemos vuelto más selectivos a la hora de escoger los pitcheos», añadió el nacido hace 35 años en Caguas.

Puerto Rico estuvo cerca de ser eliminado en la Serie del Caribe, hasta que obtuvo sus primeros dos triunfos en los últimos tres días de la primera ronda, el domingo pasado por 3-2 al Japan Breeze japonés y este martes, cuando venció por 10-7 a los Leones del Escogido dominicanos.

En ese último juego, los Cardenales conectaron 11 imparables, su mejor cantidad en lo que va del torneo.

Los Indios terminaron la primera ronda con marca de dos victorias y un par de derrotas, en el cuarto lugar, y ahora se enfrentarán en las semifinales a los Charros de Jalisco mexicanos, primeros clasificados.

Ortiz está por empezar un nuevo capítulo en su carrera, como jugador de los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana, que lo firmaron para añadir poder a su nómina.

«Siento que 2025 será mi año. Estoy contento por estar en Tijuana. Cuando termine la Serie del Caribe me preparé duro», dijo.EFE

rcg/gb/jpd