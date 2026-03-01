Darderi y Hanfmann se imponen y disputarán título del ATP de Santiago

Santiago de Chile, 28 feb (EFE).- El tenista argentino Luciano Darderi venció este sábado a su compatriota Sebastián Báez en semifinales del ChileOpen de Santiago y disputará la final por el título ante el alemán Yannick Hanfmann, quien venció al también argentino Francisco Cerúndolo.

Darderi se impuso por 6-4, 6-3 ante Báez, que en 2024 ganó este certamen, y luchará por ganar una corona de la gira sudamericana, luego de que perdió la opción del cetro en el Argentina Open ante Cerúndolo.

El tenista de 24 años, nacido en argentina pero que juega con bandera italiana, atraviesa el mejor momento de su carrera al alcanzar el puesto 21 del ranking mundial.

Darderi, además, suma cuatro títulos ATP 250 (Córdoba Open, Marrakech, Bastad y Umag) en las seis finales a las que se ha clasificado y recientemente consiguió su mejor resultado en un Grand Slam al alcanzar los octavos de final en el Abierto de Australia 2026.

Hanfmann, quien entró al torneo por el retiro del campeón serbio Laslo Djere, despachó con parciales de 6-3, 6-4 a Cerúndolo, quien lo había derrotado en 2025 en este torneo en Santiago.

Tras ganar en el certamen de Buenos Aires, Cerúndolo se retiró en octavos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro por problemas en su espalda.

Hanfmann, por su parte, fue eliminado en primeras instancias del Argentina Open y en Río perdió en octavos de final frente a Juan Manuel Cerúndolo.

El tenista europeo, de 34 años, ocupa el puesto 81 del ATP y su mejor posición histórica fue el 45, al que ascendió en 2023. Aunque no tiene títulos ATP, alcanzó las finales de Kitzbuhel en 2020 y Gstaad en 2017, mientras que en el Open de Australia de este año llegó a segunda ronda. EFE

