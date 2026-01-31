De ‘Más que rivales’ a lo nuevo de ‘Los Bridgerton’: las series que llegan en febrero

5 minutos

Celia Sierra

Redacción Internacional, 31 ene (EFE).- Amor, misterio, acción y grandes regresos marcan los estrenos de series de febrero con dos protagonistas: ‘Más que rivales’, el éxito de televisión canadiense que causa furor en internet, y la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix.

‘Más que rivales’ (Movistar +, 5 de febrero, HBO Max en Latinoamérica)

Convertida en uno de los fenómenos televisivos del año gracias al empuje de miles de fans en internet, esta serie canadiense de bajo presupuesto llega al resto del mundo con una historia de amor, hockey y secretos.

Protagonizada por los actores Hudson Williams y Connor Storrie, la ficción narra la relación escondida entre dos estrellas rivales del hockey sobre hielo que mantienen un romance durante casi una década.

Basada en una novela romántica de Rachel Reid, la serie aborda el amor, la negación y el autodescubrimiento, así como las dificultades de vivir abiertamente la homosexualidad en el deporte de élite. Su éxito ya le ha asegurado una segunda temporada.

La serie llega el 5 de febrero a España en Movistar +, y el 6 de febrero a todos los países que tienen HBO Max en Latinoamérica, salvo a Brasil que llega el 13.

Los Bridgerton (Netflix, 26 de febrero)

La segunda parte de la cuarta temporada de la serie -con cuatro nuevos capítulos- se centra en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la célebre familia, interpretado por Luke Thompson. Reacio al matrimonio pese a que sus hermanos ya han formado sus propias familias, su perspectiva cambia cuando una misteriosa dama enmascarada irrumpe en su vida durante un baile.

‘El abogado del Lincoln’ (Netflix, 5 de febrero)

La serie basada en las novelas superventas de Michael Connelly alcanza su cuarta temporada con la adaptación de ‘La ley de la inocencia’. Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) deberá demostrar la inocencia de un antiguo cliente, Sam Scales (Christopher Thornton), acusado de asesinato, mientras se enfrenta al FBI y a la fiscalía en un caso que hará aflorar viejos fantasmas.

‘El agente nocturno’ (Netflix, 19 de febrero)

En su tercera temporada, este thriller de acción inspirado en la novela de Matthew Quirk sigue a Peter Sutherland (Gabriel Basso), un joven agente del FBI que recibe la misión de localizar a un empleado del Departamento del Tesoro huido a Estambul tras asesinar a su superior y hacerse con información clasificada.

‘Paradise’ (Disney+, 23 de febrero)

Considerada para algunos la nueva ‘Perdidos’, ‘Paradise’ regresa con una segunda temporda ambientada en una localidad que ve como su habitual tranquilidad se ve alterada por un impactante asesinato. Xavier emprende la búsqueda de Teri por todo el mundo y descubre cómo ha sobrevivido la gente durante los tres años transcurridos desde ‘El Día’.

‘Monarch: el legado de los monstruos’ (Apple TV, 27 de febrero)

Vuelve el spin-off de Godzilla con una segunda temporada de diez episodios en las que Kurt Russell, Wyatt Russell y Anna Sawai se adentrarán en el mundo de los monstruos con enclaves como La Isla Calavera, del universo King Kong, bajo la amenaza de un terrorífico titán.

‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’ (Disney+, 13 de febrero)

Ryan Murphy firma esta miniserie que explora la extraordinaria historia de amor de la icónica pareja formada por John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, interpretados por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. El reparto cuenta con Naomi Watts como estrella invitada, en el papel de la glamurosa Jackie Kennedy.

’56 días’ (Prime Video, 18 de febrero)

Basada en la novela ‘Obsesión’ de Catherine Ryan, la serie sigue la historia de Oliver y Ciara, dos jóvenes que viven una historia de pasión marcada por un terrible acontecimiento: tras 56 días juntos, se encuentran un cuerpo brutalmente asesinado en un apartamento.

‘The Artful Dodger’ (Disney+, 10 de febrero)

La segunda temporada de esta historia de reinvención y redención introduce nuevos dilemas para Jack Dawkins, el legendario carterista enamorado de Lady Belle, hija del gobernador. En los nuevos capítulos, Dodger se debate entre la promesa de un amor imposible en la alta sociedad y la tentación instintiva del mundo delictivo que anhela en secreto.

‘Cross’ (Amazon Prime, 11 de febrero)

La adaptación televisiva de los personajes creados por James Patterson regresa con una segunda temporada en la que Alex Cross, un detective y psicólogo forense, vuelve a indagar en las mentes de los asesinos y sus víctimas para identificar y capturar a los culpables.

‘Lo último que me dijo’ (Apple TV, 20 de febrero)

Este thriller protagonizado por Jennifer Garner llega a su segunda temporada con ocho nuevos episodios. Cuando Owen (Nikolaj Coster-Waldau) aparece tras cinco años desaparecido, Hannah (Garner) y su hijastra Bailey (Angourie Rice) se ven inmersas en una carrera contrarreloj para reunir a su familia antes de que el pasado las alcance.

‘Como agua para chocolate’ (HBO Max, 16 de febrero)

En la segunda y última temporada de esta serie producida por Salma Hayek, Tita parecía hallar en el doctor Brown la promesa de un destino distinto; sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión tan intensa como prohibida.

Con un México atravesado por la violencia y los profundos cambios sociales como telón de fondo, los acontecimientos empujan a todos los personajes a enfrentarse a sus propios límites, siempre bajo el hechizo persistente de la cocina y su magia. EFE

