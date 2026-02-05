De Arrascaeta evita una nueva derrota del Flamengo en la Liga brasileña

São Paulo, 4 feb (EFE).- El uruguayo Giorgian de Arrascaeta salvó al Flamengo este miércoles con un gol de penalti que permitió al equipo de Filipe Luís sumar un punto ante Internacional, que desperdició el buen tanto del colombiano Rafael Santos Borré, en la segunda jornada de la Liga brasileña.

El conjunto de Río de Janeiro venía de perder el título de la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y a punto estuvo hoy de sumar su cuarta derrota consecutiva en el Maracaná.

Solo un penalti del argentino Alexandro Bernabei sobre el uruguayo Guillermo Varela, y transformado por De Arrascaeta en el minuto 68, posibilitó al equipo carioca salir a flote en esta fecha del campeonato.

La mala racha de los hombres de Filipe Luís, campeón de Liga y Copa Libertadores en 2025, empezó en el Campeonato Carioca cuando cayeron en el derbi contra Fluminense (2-1).

Continuó en la primera jornada del ‘Brasileirão’ tras perder a domicilio contra el São Paulo (2-1) y se agravó el domingo pasado al dejar escapar el primer título de la temporada frente al Corinthians (0-2).

Este miércoles, Flamengo arrancó ante su público en modo dominador, con Lucas Paquetá, flamante fichaje rojinegro y el más caro de la historia del fútbol brasileño, en el once titular.

Delante, un Inter compacto, con defensa de cinco y dispuesto a apostar todo al contragolpe.

Y así desequilibró el encuentro, con una rápida transición conducida por el colombiano Johan Carbonero y culminada con maestría por su compatriota Rafael Santos Borré en el tiempo añadido del primer tiempo.

Filipe Luís metió dos cambios al descanso con la entrada de Bruno Henrique y Varela, este último a la postre fundamental.

En la segunda mitad, Carbonero siguió creando mucho peligro en velocidad, mientras que Paquetá desperdiciaba ocasiones.

Solo el penalti anotado por De Arrascaeta tranquilizó a una afición del Maracaná que abucheó a su equipo con el pitido final.

«Sabemos que necesitamos mejorar. Era importante ganar hoy. Sé cómo es la pasión del aficionado. Hay que bajar la cabeza, trabajar mucho y demostrarlo en el campo», reconoció el internacional uruguayo en declaraciones a TV Globo al término del partido.

En la próxima jornada, Flamengo e Internacional intentarán sumar su primer triunfo en esta edición de la Liga frente a Vitória y Palmeiras, respectivamente. EFE

