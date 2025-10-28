De Flora a Irma, pasando por Sandy: quince huracanes que azotaron Cuba en el último siglo

La Habana, 28 oct (EFE).- Del mortífero Flora al catastrófico Irma, pasando por Sandy, Ike y Rafael, Cuba acumula una larga lista de huracanes que han atravesado su territorio en las últimas décadas, provocando pérdidas personales y materiales.

De entre todos esos huracanes, algunos han dejado una elevada lista de víctimas mortales y otros han desatado apagones nacionales, han arrasado cultivos sensibles para la isla país como el tabaco o se han cebado con las viviendas de las mayores ciudades del país.

Melissa, tras cruzar Jamaica como un devastador categoría 5 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, se acerca este martes al este cubano como uno de los huracanes más potentes jamás registrado.

Estos son los principales huracanes que han azotado Cuba en el último siglo:

-Huracán de Cuba (o huracán Diez de la temporada del Atlántico), 1924. Se estima que fue un categoría 5, según una evaluación posterior de datos. Dejó unos 90 fallecidos y dos pequeños pueblos casi totalmente destruidos en el extremo más occidental del país.

-Huracán de Santa Cruz del Sur, 1932. Considerada la mayor catástrofe natural de Cuba, se estima que alcanzó las categorías 4 o 5. Provocó una gran marejada ciclónica que inundó la ciudad de Santa Cruz del Sur (sureste), dejando unas 3.000 víctimas mortales.

-Flora, 1963. Pasó más de 100 horas en el este del territorio cubano, desplazándose de forma errática, dibujando un «lazo» y dejando una estela de destrucción a su paso. Provocó inundaciones masivas y unas 1.750 muertes.

-Kate, 1985. Con categoría 2, este ciclón afectó a siete provincias en el oeste y centro del país, afectando principalmente a la agricultura y las viviendas.

-Georges, 1998. Este huracán de categoría 2 provocó inundaciones costeras y fluviales severas en el este cubano, además de daños en viviendas e infraestructura básica.

-Michelle, 2001. Con categoría 4, ocasionó cinco muertos y cuantiosos daños en viviendas, la red de telecomunicaciones, la agricultura y el turismo, principalmente en el centro y el oeste de Cuba.

-Charley, 2004. Hasta 35 víctimas mortales, según algunas fuentes, y graves daños en más de 40.000 viviendas dejó el paso de este huracán de categoría 3 por el oeste de Cuba, incluida La Habana.

-Dennis, 2005. Un total de 16 fallecidos provocó este huracán categoría 4 al cruzar de sur a norte el este y centro de Cuba. Los daños materiales superaron los 1.000 millones de dólares.

-Gustav, 2008. El extremo occidental de Cuba se vio arrasado por los fuertes vientos de este huracán, que alcanzó la categoría 5 sobre la isla. Se registraron daños en más de 500.000 viviendas.

-Ike, 2008. Prácticamente toda la isla se vio afectada por este devastador categoría 4 que causó cuantiosos y generalizados daños en viviendas, cultivos e infraestructuras. Se contabilizaron siete víctimas mortales.

-Sandy, 2012. La provincia de Santiago de Cuba fue la más afectada por este categoría 3, que dejó 11 fallecidos y severos desperfectos en viviendas y el patrimonio histórico de la segunda mayor ciudad del país.

-Irma, 2017. Un total de 10 muertos dejó este categoría 5 que barrió el país entero por su costa norte. Se contabilizaron además daños de más de 13.000 millones de dólares por las extensas inundaciones, incluida La Habana.

-Ian, 2022. De categoría 3 dejó daños catastróficos, sobre todo en la agricultura (especialmente el tabaco) del oeste del país y provocó el primer apagón nacional, evidenciando los problemas que arrastraba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

-Óscar, 2024. Un total de 8 fallecidos dejó este categoría 1 en el oriente de Cuba, que provocó inundaciones y daños en viviendas, cultivos e infraestructura vial.

-Rafael, 2024. El oeste cubano sufrió cuantiosos daños materiales por el paso de este huracán de categoría 3, que ocasionó además otro apagón nacional. EFE

