De la Espriella anuncia al académico Omar Bula Escobar como próximo canciller de Colombia

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Bogotá, 8 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este miércoles que el académico Omar Bula Escobar será el ministro de Relaciones Exteriores de su Gobierno cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto.

«Su misión será liderar una reingeniería de la Cancillería, profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo, la eficiencia, la ciberdiplomacia, el comercio, la defensa del interés nacional y el reposicionamiento del país como actor serio en el hemisferio», señaló De la Espriella en un comunicado.

Bula Escobar fue coordinador regional para América Latina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y cuenta con más de 20 años de experiencia en servicio humanitario y gestión de crisis en escenarios de guerra, hambre y conflictos.

«Su conocimiento, disciplina y visión estratégica serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes se había visto, su gran meta será profesionalizar el servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los intereses de Colombia en el escenario internacional», agregó De la Espriella en su cuenta de X.

El futuro canciller de Colombia estudió Ciencias económicas en la Universidad Católica de Lovaina La Nueva (Bélgica) y cursó otras áreas en las escuelas de negocios de las universidades de Harvard y George Washington, en Estados Unidos.

También tiene trayectoria en la academia como profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, la misma en la cual se graduó De la Espriella como abogado.

En septiembre pasado, Bula Escobar se unió a la campaña de De la Espriella como su asesor especial en política internacional.

Bula Escobar se convierte en el undécimo ministro anunciado por el presidente electo que avanza en la conformación de su gabinete del que ya hacen parte entre otros el político bogotano Rodrigo Lara Restrepo, quien estará al frente del Ministerio del Interior, o el abogado Iván Cancino, designado como ministro de Justicia. EFE

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