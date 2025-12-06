De la Espriella se abstiene de ir a consulta de la derecha para presidenciales colombianas

3 minutos

Bogotá, 6 dic (EFE).- El aspirante presidencial colombiano del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, no participará en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para elegir a un candidato único a la Presidencia que represente al bloque de derechas.

Así lo hizo saber en una carta enviada al expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido opositor Centro Democrático, con quien tiene afinidad política, y cuyo texto fue publicado este sábado.

De la Espriella, al que sus seguidores llaman El Tigre, sostiene en la misiva, fechada el pasado 3 de diciembre, que Defensores de la Patria no es un partido tradicional, sino un movimiento surgido «del puro fervor popular».

«Este movimiento me ha otorgado un mandato claro y masivo, representado en más de 4,8 millones de firmas recolectadas con fervor, entrega, sin dádivas, con convicción y amor por colombianos de todos los estratos desde todos los rincones del país, quienes me han encomendado representarlos directamente en la batalla por la Presidencia», aseguró De la Espriella.

El abogado y ahora político entregó el jueves ante la Registraduría Nacional de Colombia 4,78 millones de firmas ciudadanas como aval para ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026.

Según el aspirante, «ir a una consulta en marzo diluiría este mandato espontáneo, patriótico y orgánico, que surge no de estructuras políticas establecidas, sino del clamor del pueblo que anhela la salvación de la Patria».

Igualmente dijo que hay una «necesidad imperiosa de una unión real y efectiva en la oposición, pero a través de mecanismos ágiles y transparentes» como la gran encuesta que propuso para el próximo 10 de diciembre.

Ese mecanismo «permitiría seleccionar un candidato con un mandato rápido y democrático, sin divisiones innecesarias y enfocándonos en preparar un gobierno sólido que incluya la restauración de la seguridad, la reactivación económica, la recuperación de nuestro sistema de justicia, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de las instituciones», agregó.

Además, reiteró que no descarta ir directamente a la primera vuelta «si esta unión no se materializa, para no perder tiempo valioso en procesos que podrían fragmentarnos aún más».

Según el calendario electoral, la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

De la Espriella recordó que ha sido crítico de las consultas, un mecanismo utilizado por la izquierda, porque implica un «gasto innecesario de recursos públicos en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos profundos y lo que requiere es austeridad».

Una encuesta de Invamer, divulgada el pasado lunes, mostró que el senador de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, lidera en todos los escenarios la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, con el 31,9 % seguido por De la Espriella con el 18,2 %. EFE

ocm/joc/cpy