De Pablo Escobar al algoritmo: la «sofisticación» del reclutamiento de menores en México

Ciudad de México, 21 feb (EFE).- Pablo Escobar reclutaba a menores de bajos recursos para integrarlos a las filas del narcotráfico en 1989, y más de treinta años después, el método del colombiano se ha «sofisticado» mediante la eficiencia del «algoritmo de las redes sociales», especialmente en México, donde «los carteles de la droga se han convertido en el quinto empleador del país», advierte un especialista.

«El delito violento suele tener mucha plasticidad para adaptarse a las nuevas tecnologías en diferentes contextos. En el caso de reclutamiento, se mezcla el avance tecnológico de las redes sociales, que actúan como un facilitador y apelan a dimensiones emocionales e identitarias», explica a EFE el investigador Rodrigo Peña.

Para entender esta sofistificación en México, Peña, junto a un grupo de investigadores del Colegio de México (Colmex), analizaron 100 cuentas de TikTok en las que los carteles de la droga, primordialmente el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), han desarrollado un «lenguaje digital» a partir de emojis, etiquetas y corridos tumbados para reclutar.

«Sabemos con certeza que existen mensajes enviados en nombre de grupos criminales, así como casos de jóvenes que han respondido para ser reclutados», asevera sobre este proceso, en el que el cartel puede ofrecer al reclutado hasta 15.000 pesos semanales (743 euros), mientras que el salario mínimo en el país es de 315 pesos (15,6 euros) diarios.

Un ejemplo de este lenguaje es el uso de emojis, que permiten a los carteles diferenciarse.

La pizza se asocia con la ‘chapizza’, en referencia a la facción del Cartel de Sinaloa liderada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras que el gallo se relaciona con Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’ o ‘El señor de los gallos’, líder del CJNG.

Burbujas de filtro

Con esta «sofisticación del lenguaje» y las «burbujas de filtro del algoritmo», Peña advierte que el narcotráfico está llegando a un público que antes le era inaccesible, ya que estos contenidos capturan «audiencia» que trasciende fronteras nacionales y socioeconómicas, pudiendo alcanzar a jóvenes de cualquier clase social y nivel educativo.

Al respecto, recuerda el caso documentado por The New York Times, en el que estudiantes de química fueron reclutados por el Cartel de Sinaloa para trabajar como cocineros de fentanilo.

Con el fin de explicar cómo el algoritmo mantiene a los usuarios atrapados en contenido generado por organizaciones delictivas, los investigadores apelan al concepto de «burbujas de filtro».

Peña precisa que estas burbujas agrupan a las personas en un ecosistema según sus interacciones, y que el peligro, especialmente en TikTok, es «la dificultad de salir de ellas».

El académico argumenta que la permanencia del usuario en estas burbujas ha cambiado el «relato del reclutamiento», pues ahora son los jóvenes los que buscan ser reclutados, un aspecto que analizan en una segunda investigación, que se publicará este año.

«Analizamos una gran cantidad de respuestas e interacciones en los videos, donde jóvenes piden ser reclutados, escriben mensajes como: ‘A mí me interesa’, ‘Yo quiero jale (trabajo)'», describe el experto.

Nuevas violencias

Peña no puede asegurar a qué ritmo está creciendo este problema en México, pero garantiza que sigue ocurriendo.

Incluso argumenta que el 50 % de estos videos fueron publicados después del hallazgo del campo de adiestramiento del CJNG en el Rancho Izaguirre (Jalisco), en marzo de 2025.

«Este problema no se está deteniendo, solo se está sofisticando: existen otras formas de violencia, además de la física y directa; es decir, los grupos criminales ya no necesariamente tienen que poner una pistola en la cabeza de los jóvenes para reclutarlos», remarcó.

A esta tipología de la violencia, Peña agrega la estructural, que afecta a menores marcados por «la pobreza y la falta de oportunidades».

Además, menciona la simbólica, vinculada con «problemas identitarios o de masculinidad», ya que la mayoría de los reclutados son hombres inmersos en un contexto digital «hipersexualizado».

A su juicio, este problema no se soluciona cerrando cuentas en internet, como ha hecho el Gobierno de México, sino educando a los menores que viven en un país donde ocho de cada diez niños de 3 a 12 años tienen acceso a un teléfono inteligente. EFE

