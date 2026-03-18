De Paraguay al campo español, un viaje circular por el sueño de aprendizaje y mejor vida

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Ron González

Asunción, 18 mar (EFE).- Lourdes López, quien viajó por carretera desde una zona limítrofe con Argentina para llegar a Asunción, la capital de Paraguay, rellena con entusiasmo los formularios para su viaje a España, donde un centenar de trabajadores agrícolas de este país suramericano se sumará a la fuerza laboral temporal de los campos de frutos rojos en Huelva y espera cumplir su sueño de aprender y mejorar sus ingresos para emprender una nueva vida en casa.

«Ya se me pasó la ansiedad», dijo en una conversación con EFE la mujer oriunda del departamento de Misiones (sur), una región donde predomina la economía agropecuaria y es cercana a la provincia argentina de Corrientes, tras formalizar su inscripción en este programa piloto de migración circular.

López estuvo los últimos 9 años de su vida al frente de la coordinación de producción de una empresa agropecuaria, un área en la que tiene estudios técnicos.

Su experiencia y su manojo de habilidades blandas la transformaron en candidata ideal para uno de los cien puestos del programa de Migración Circular, que nació por iniciativa de las empresas de frutos rojos de Huelva y se concretó con la visita que hizo en 2025 a Asunción el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En Huelva, la joven espera mejorar su economía y quedar más cerca de cumplir con su mayor aspiración: una casa propia para su hijo.

«Toda gente, toda familia, anhela una vivienda propia, digna para su familia. Sería lo primero para mi hijo, una vivienda digna para él», apuntó.

Pero también aspira a elevar sus conocimientos en el campo de los frutos rojos, donde las empresas españolas, destacó, cuentan con competencias superiores a las paraguayas.

«Las técnicas, aprender sus técnicas de producción y poder implementarlas algún día cuando volvamos a estabilizarnos en Paraguay. Las de España son empresas productoras a gran escala, que saben de todo lo que se necesita para una producción masiva», señaló.

Replicar conocimientos

La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, estima que este programa de migración circular, que España ya sostiene con una cuarentena de naciones, tendrá un impacto a mediano plazo en la producción agrícola del país suramericano.

«El impacto, principalmente, va a ser el entrenamiento que van a recibir allá. Aparte de hacer la recolección van a someterse a un entrenamiento para trabajar la tierra, los frutos. La gente que va a retornar va a poder replicar esos conocimientos en sus propias comunidades», declaró la ministra en una entrevista con EFE.

«Nuestra intención es que vayan, aprendan, conozcan, tengan esta experiencia, tengan la capacidad de ahorrar y vuelvan y estén de nuevo en nuestro país», insistió.

Recalde explicó que los trabajadores viajaron a España con visas de trabajo y algunos gastos cubiertos por las empresas españolas, como el alojamiento o los billetes de avión.

Además, indicó que los labriegos paraguayos percibirán un monto diario que les permitirá enviar dinero a sus familias y dar los primeros pasos para abrir negocios propios en su país.

Este es justamente el plan del joven agricultor Jesús Montiel, un productor que puso en pausa su emprendimiento para cruzar el Atlántico y obtener mayores conocimientos y un capital que le permita iniciar un negocio en su país.

Montiel, que era estudiante de administración agropecuaria hasta que la pandemia de la covid-19 paralizó el mundo, nunca pensó en dejar su país, donde tiene casa y tierra propia en la localidad de Nueva Italia, ubicada en el departamento Central, el más poblado de Paraguay.

Allí, estuvo al frente de una pequeña empresa hortofrutícola que producía pepinos, melón japonés, zapallito, zucchini y sandía, entre otros.

«Mi objetivo es juntar lo más que pueda y venir a invertir», aseguró el joven a EFE. «Si bien va a ser una experiencia linda, mis motivaciones son ir a trabajar allá, venir con un buen capital y tratar de empezar acá», agregó.

Pero la oportunidad no solo será para los trabajadores temporales, porque las empresas españolas también podrán recibir el conocimiento de los paraguayos, ciudadanos de un país considerado como una potencia agrícola en la región latinoamericana.

«También podemos aportar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras destrezas en temas agrícolas. Por eso el proceso previo de selección fue muy importante, porque estuvo dirigido a esa gente que ya trabajaba la tierra, que ya se dedicaba a la agricultura y va a ser un valor agregado para estas empresas», afirmó al respecto la ministra Recalde. EFE

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