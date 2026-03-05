De un sexy Schiaparelli a un recatado Icicle en la moda de París

Abraham de Amézaga

París, 5 mar (EFE).- Las propuestas más sexies y las más recatadas han convivido a la perfección en la cuarta jornada de desfiles de la Semana de la moda femenina de París, en la que se están mostrando las colecciones para el otoño-invierno 2026-27. Desde los vestidos de Schiaparelli, que moldeaban las formas del cuerpo, a lo más abrigado y envolvente de Icicle.

Sobre una pasarela podio, más bien alta, y que recordaba a las de los años 1980, Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, la que fundó hace casi un siglo «la surrealista de la moda», ha mostrado 47 conjuntos.

Los vestidos en sus diferentes manifestaciones, aunque siempre de toque sexy, han dominado; algunos ajustados con efecto de cuero, otros de trampantojo, así como drapeados y con aberturas. También se han visto chaquetas con la parte trasera inspirada en el corsé.

El término que ha sido el punto de partida de su colección ha sido el de esfinge, que trasladado a una persona sería alguien misterioso, como lo fue la propia diseñadora. Y esto, así como la «aparente contradicción» que se podía apreciar en sus prendas y accesorios, es lo que ha querido reflejar Daniel Roseberry.

Con una primera parte de propuestas en color ‘nude’, el dorado vuelve a destacar en botones -Giacometti daría forma a algunos de ellos en época de la creadora italiana-, detalles de prendas, así como en los tacones de los zapatos.

Dentro de unas semanas se inaugurará la retrospectiva ‘Schiaparelli: Fashion Becomes Art’ en el museo Victoria & Albert de Londres. Hace poco más de tres años, la capital francesa acogería otra exposición, bajo el título ‘Shocking!’, que fue un éxito en cuanto a visitantes.

En el lado opuesto, con creaciones discretas y para mujer y hombre, Icicle, que ha presentado sus propuestas esta tarde e igualmente en el calendario oficial.

Prendas todas de fondo de armario y que cubren al máximo el cuerpo, como sus abrigos, los jerséis de cuello vuelto o las largas faldas.

Esta marca de moda sostenible fundada hace casi una década, que tiene como base fibras naturales (sedas, linos y cashmere, entre otras), huye de estridencia alguna, con una moda bien hecha que transmite calidad y por tanto durabilidad.

En el terreno de accesorios, Roger Vivier ha desvelado también hoy su colección, en la que destacaban las altas botas Cuissardes, que hizo célebre en los años 60 la recientemente fallecida actriz francesa Brigitte Bardot.

El responsable de sus colecciones, Gherardo Felloni, continúa inspirándose en los ricos archivos y el legado del maestro zapatero, incidiendo en temas icónicos, como la rosa.

Por otro lado, la firma de bolsos y marroquinería Fauré Le Page ha aprovechado también estos días para dar a conocer sus novedades, en este caso de verano, que lanzarán al mercado en un mes. «Nos hemos inspirado en París y en concreto en sus bistrots», ha explicado a EFE Augustin de Buffevent, director creativo de la casa.

Por último, Chaumet, el gran nombre de la alta joyería, famoso por sus tiaras, ha expuesto en sus salones de la plaza Vendôme nuevas piezas de su celebrada colección Bee.

Oro pulido de efecto espejo y diamantes y que es un guiño al universo de la abeja, símbolo napoleónico, con forma de colmena. Anillos, brazaletes y pendientes destacan en Bee de Chaumet. EFE

