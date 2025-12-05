De verde y elegantes: El «club de fans» de Mangione desafía el frío para ver a su «héroe»

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 5 dic (EFE).- Decenas de mujeres jóvenes acuden con sus mejores galas al tribunal de Nueva York donde se desarrollan una serie de audiencias sobre el asesinato a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, para mostrar su apoyo incondicional al principal sospechoso: Luigi Mangione, un joven apuesto que se ha convertido en un fenómeno.

Muchas de ellas consideran al sospechoso de 27 años como un «héroe», razón por la que no les importa esperar horas a temperaturas gélidas en la fila que se forma a diario fuera del Tribunal Penal del Condado de Nueva York o pagar cientos de dólares para que alguien haga la cola por ellas y así poder entrar en la misma sala en la que está Mangione.

Entre las fans que han acudido esta semana a las vistas destaca, por su elegancia, Lina N. W., de 32 años, quien se puso en la fila con una amiga el pasado sábado a las 9 de la noche para asistir a la audiencia del lunes por la mañana -y, aun así, no fue la primera-.

La joven explica a EFE que no pasó frío porque fue «preparada» con una tienda de campaña y un calefactor.

No obstante, otro día optó por pagar a alguien para que otra persona hiciera la cola por ella. «Le di 200 dólares, un precio bajo para lo que se suele pagar», anota la joven, que reside en Los Ángeles.

«Aunque se asume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, para mí, quienquiera que hiciera aquello de lo que se le acusa es un héroe. Porque la industria de los seguros médicos en Estados Unidos básicamente funciona para robarnos el dinero y usarlo para matarnos. Ninguna otra nación rica hace este tipo de extorsión», sostiene la joven.

N. W. ha donado en varias ocasiones dinero para ayudar con los costos del equipo legal del sospechoso en GiveSendGo, plataforma web en la que ya se han recaudado 1,4 millones de dólares, y dice que cuando mejore el tiempo quiere hacer juegos en las calles cercanas para recaudar más dinero.

El Tribunal se llena de verde

Lo que más llama la atención de esta profesora de diseño de videojuegos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) es su ‘look’: lleva un maquillaje de ojo de gato con purpurina verde, un abrigo largo con textura peluda y voluminosa de color verde esmeralda, una banda cruzada que dice «FREE LUIGI» (Liberar a Luigi) -la cual debe quitarse para entrar en la sala-, y atado al bolso tiene un peluche del «Pokémon favorito de Luigi».

«El verde es el color favorito de Luigi… y la gente viste de verde porque el personaje de Super Mario, Luigi, es verde», explica. En las redes, el fontanero bigotudo del videojuego se ha convertido en un símbolo para referirse al sospechoso de asesinar a tiros al ejecutivo en medio de una céntrica calle de Manhattan.

Otras fans optan por ir al juzgado con algo verde y camisetas personalizadas, con mensajes como: «Sin una orden judicial, no es un registro; es una violación», «11 minutos de grabación de la cámara corporal (de los policías) desaparecidos» o “Neoyorquinos a favor de Luigi”.

N. W. dice que no ha recibido repercusiones negativas en su trabajo por asistir a las audiencias de esta semana, ya que tiene flexibilidad de horario e incluso está trabajando en un juego llamado ‘El Club de Lectura de Luigi’ desde el laboratorio de juegos de la UCLA.

No obstante, otras fans de Mangione que pasan horas en los sacos de dormir por la noche para ser una de las 20 personas que acceder a la sala prefieren conservar el anonimato y explican que se han tenido que pedir días personales en el trabajo.

El acusado se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio. Ninguno de los dos juicios ha sido programado aún.

La audiencia del caso estatal de Mangione programada para este viernes fue cancelada por el juez a causa de la enfermedad del acusado, pero las vistas se reanudarán la semana que viene. EFE

