Decenas de contenedores caen al mar en California

2 minutos

Decenas de contenedores de carga se cayeron de un barco atracado en un puerto de California este martes, lo que detuvo las operaciones en el terminal de transporte.

Videos muestran el momento en que los contenedores caen como piezas de dominó de un enorme barco sobre el cual avanzan enormes grúas de carga en el puerto de Long Beach, próximo a Los Ángeles. 

En las imágenes aéreas es posible ver varios de los contenedores abollados tras caer en lo que parece ser una embarcación de apoyo. 

Se observan además varios remolques de contenedores alrededor de barco Mississippi, de bandera portuguesa. 

Se desconoce por ahora qué hay dentro de los contenedores, pero periodistas en el terminal reportaron ver zapatos y ropa flotando en el agua. 

Algunas de las cajas de 12 metros de largo comenzaban a sumergirse en el mar, mientras que otras continuaban a flote apiladas unas encima de otras.

Varios contenedores aguantaban de forma precaria en el borde del barco.

La Guardia Costera dijo que al menos 67 contenedores cayeron al mar alrededor de las 9H00 de la mañana, hora local, pero que nadie resultó herido en el incidente. 

«Las operaciones de carga fueron suspendidas temporalmente en el terminal, mientras que los trabajadores actúan para asegurar los contenedores», dijo Art Marroquin, vocero del puerto.

El puerto de Long Beach es uno de los más ajetreados de Estados Unidos, con un movimiento de unos 300.000 millones de dólares en mercancía anualmente, de acuerdo con su página web.

Es uno de los terminales más importantes para mercancías provenientes de Asia, y se conecta con más de 200 puertos en el resto del mundo. 

