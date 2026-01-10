Decenas de detenidos en Nicaragua por manifestarse a favor de la captura de Maduro

Al menos 61 personas han sido detenidas en Nicaragua por celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, informaron este viernes una oenegé y la prensa en el exilio.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son aliados incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han registrado «al menos 60 detenciones arbitrarias», señaló en X la organización Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Los arrestos han ocurrido en ocho departamentos del país. Unas 49 personas «siguen detenidas sin información sobre su situación legal», nueve fueron liberadas y otras tres estuvieron retenidas temporalmente.

«Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en (… ) comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial», añadió la organización integrada por activistas nicaragüenses.

Según el Confidencial, diario de Nicaragua editado en el exilio, las detenciones se dieron en el marco de un «estado de alerta» ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye la vigilancia en los barrios y las redes sociales.

Por su lado La Prensa, también en el exilio, señaló que los arrestos ocurrieron por «publicaciones a favor» del operativo estadounidense.

